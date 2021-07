„Původně jsme léto chtěli strávit pouze na chalupě v Jizerských horách. Jelikož se situace dost zlepšila, usoudili jsme s manželkou, že bychom nakonec letěli k moři. Přeci jen pro děti je to zážitek,“ popisuje Závora. Na přelomu července a srpna tak rodina poletí do Bulharska a doufá, že situace s covidem se do té doby zásadně nezhorší.

Zvýšený zájem lidí o cestování potvrzují i cestovní kanceláře. Žebříčku nejžádanějších dovolenkových destinací v případě letecké dopravy vévodí Řecko a Bulharsko.

„Pravidla se postupně uvolňují, již několik oblíbených destinací povoluje vstup bez povinnosti absolvovat testy či jinak prokazovat bezinfekčnost, do dalších je s očkováním vstup také bez testů a neočkovaným se povoluje vstup i s antigenním testem bez nutnosti absolvovat PCR test. Počet těchto zemí postupně přibývá,“ říká Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria.

Přesto letošní dovolená v cizině bude přece jen v něčem jiná. Podle průzkumu Holiday Barometr nyní volí Češi pro dovolenou raději klidná a méně turisticky rušná místa. „Téměř přes rok se vyhýbáme místům s vyšší koncentrací lidí a není tomu jinak ani při výběru destinace na letní prázdniny. Přeplněným místům se chce vyhnout až 71 procent lidí. Přetrvávající opatrnost Čechů potvrzuje také fakt, že 62 procent respondentů vyrazí na dovolenou autem,“ přibližuje Jurij Kostaš z Europ Assistance.

Chorvatsko změnilo podmínky

Nejčastějším cílem lidí cestujících automobilem je přitom jednoznačně Chorvatsko. Na více než tisíc kilometrů dlouho trasu se i letos vydají statisíce lidí. Jen o blížícím se prodlouženém víkendu vyrazí podle odhadů k Jaderskému moři 150 až 180 tisíc českých turistů. A právě na tyto cestovatele nyní znovu udeřil covidový strašák.

Chorvatsko totiž nečekaně změnilo podmínky pro návštěvníky. Ti musí od čtvrtka nově při vstupu do země prokazovat koronavirovou bezinfekčnost, a to buď covidpasem, potvrzením o očkování, negativním testem či potvrzením o prodělání nemoci covid-19. „Jejich to jejich plné právo. Pochválil bych v této věci ministerstvo zahraničních věcí, že vyjednali aspoň to, aby celníci byli v průběhu čtvrtka tolerantnější. Řada lidí je totiž již na cestě,“ říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

V nadcházejících dnech ale na hranicích s Chorvatskem nastanou problémy a cestující by se na to měli připravit.

Omezení cest do Tuniska

Mnohem hůře jsou na tom turisté mající naplánovanou dovolenou v Tunisku. Ministerstvo zdravotnictví zařadilo Tunisko spolu s Ruskem do černé kategorie cestovního semaforu s extrémním rizikem nákazy covid-19. Do zemí lze tak cestovat pouze v nezbytně nutných případech a všechny takové cesty musí být dopředu hlášené ministerstvu zahraničních věcí. Dvacet tisíc Čechů je tak rázem bez dovolené cestovní kanceláře počítají další ztráty. Z jiných zemí EU totiž do Tuniska lidé dál cestují.

„Pro cestovky teď bude velmi obtížné vyjednat od tuniských hoteliérů vrácení peněz. Dvacet tisíc klientů znamená čtvrt miliardovou ztrátu, kterou ministerstvo zdravotnictví připravilo pro cestovní kanceláře. Ty budou muset navíc najít náhradní řešení pro zákazníky, nebo popřípadě vracet peníze,“ zlobí se mluvčí asociace.