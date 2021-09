Snadnější návrat do vlasti. Česko zruší seznam extrémně rizikových zemí

ČTK





Od středy se zruší seznam zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem, které byly na takzvané mapě cestovatele označeny černou barvou. Země se přesunou do tmavě červené kategorie, oznámilo dnes na twitteru ministerstvo zahraničí. Podmínky pro návrat neočkovaných lidí do Česka se tím ulehčí. Cestovní kanceláře a agentury změnu vítají, dobrá zpráva je to podle nich hlavně pro Zanzibar, který je u Čechů oblíbenou destinací. Zástupci pořadatelů a prodejců zájezdů to dnes řekli ČTK.

Vojáci dezinfikují schody, které vedou k soše Krista Spasitele v Riu de Janeiro, 13. srpna 2020 | Foto: ČTK