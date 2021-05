Co to pro ně ale bude konkrétně znamenat, zatím jeho úřad tají. „Tento návrh – prodloužení lhůty po onemocnění – bude předmětem dalšího zasedání vlády,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

Toto prodloužení „ochranné“ lhůty by se mělo projevit také v připravovaném „covid passu“, tedy novém společném certifikátu Evropské unie, kterým evropská sedmadvacítka hodlá svým obyvatelům od 1. července ulehčit cestování. Deníku to potvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se v Evropském parlamentu tomuto tématu věnuje.

„Ano, i evropské instituce budou reflektovat prodloužení ochranné lhůty po prodělání covidu na 180 dní. Vychází se z nové studie o účinnosti protilátek,“ řekl Deníku Zdechovský, jenž se ale obává, aby se schvalování tohoto certifikátu nezpozdilo kvůli pomalému přístupu členských států.

Podle cestovních kanceláří je ale zcela nezbytné, aby také české úřady vydaly speciální formulář, na němž by vyléčený pacient dostal potvrzení o prodělané nemoci. „Tady je ještě určitá neznámá, protože zahraničí samozřejmě vyžaduje formulář v angličtině, a musí být také jasně daná autorita, která ten formulář potvrdí,“ řekl Deníku místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Dosud totiž lidé po koronaviru obvykle nemají k dispozici nic jiného než potvrzení o pozitivním testu anebo běžný doklad od praktického lékaře, že nákazu prodělali. „Tady v téhle chvíli nemáme úplně jasno, a je důležité, aby to vyjasněné bylo,“ prohlásil Papež. „Myslím si ale, že je to jenom technická otázka, a že se to velmi rychle vyřeší,“ konstatoval.

Dlouhodobá imunita

Papež rovněž předpokládá, že by lidé po prodělaném covidu na základě tohoto potvrzení měli na zbytek půlroční lhůty získat plánovaný covid pass. „Měla by to být jedna z variant, které by do něj měly být zapsané,“ uvedl s tím, že nazývat budoucí dokument „pasem“ je zavádějící. „Když to lidi slyší, mají představu nějaké ‚bumážky‘, kterou vytáhnou ze šuplíku, když budou chtít cestovat,“ uvedl. Přitom má jít především o aplikaci, která bude mít rovněž tištěnou podobu.

Důvodem, proč se „ochranná“ lhůta po koronaviru prodlužuje na dvojnásobek, je lepší ochrana nakažených protilátkami získanými nákazou, než odborníci původně očekávali. „Ukázalo se, že ochranná imunita po prodělané infekci je poměrně dlouhodobá,“ řekl Deníku předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Lidé, kteří již koronavirovou nákazu prodělali, by se však podle Chlíbka měli stejně nechat naočkovat, avšak nejdříve až po třech měsících měsících od nemoci. Dříve by to ani nebylo možné právě proto, že už jsou podle lékařů sami dostatečně chráněni. “Ten systém je tak nastaven, že dřív ani nedostanou termín,“ poznamenal vakcinolog.

Lidé po koronaviru tak podle Chlíbka mají na očkování dost času po celé tři měsíce. „Může to být čtvrtý, pátý i šestý měsíc. Je tam větší interval, a lidé tak budou mít dostatečný prostor, aby si našli vhodný termín,“ dodal Chlíbek.