Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkým rizikem nákazy bude v Evropě patřit podle dosavadních informací pouze Vatikán, resort ale zatím aktualizované informace nevydal.

Z mimoevropských zemí mezi tzv. zelenými zeměmi byly Argentina, Austrálie, Bahrajn, Hongkong, Chile, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Namibie, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. V oranžové kategorii by měly zůstat pouze Itálie a Malta.

U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Červené země

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Finsko, Francie, Kypr, Monako, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Baleárské , Kanárské a Azorské ostrovy a Madeira.

Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika budou nově náležet Lucembursko, Polsko a San Marino. Připojí se tak k Andoře, Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Řecku, Slovensku a Slovinsku a ostatním třetím zemím mimo EU.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Dotyčná osoba mimo domov musí nosit respirátor do obdržení výsledku testu. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Česko uznává očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončenou vakcinaci z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo jí odpovídající vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití. Tyto osoby musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu ministerstva. Může jít také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle evropského nařízení.

Od soboty nebudou moci do České republiky vstoupit občané třetích zemí, kteří byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii. Občané ČR a EU a držitelé dlouhodobých pobytů v ČR tak budou moci učinit za přísných epidemiologických podmínek. Nejsou doporučeny cesty do těchto oblastí. Opatření zatím platí do 12. prosince. Ministerstva zdravotnictví a zahraničí tak činí ve snaze zabránit šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycena v JAR.