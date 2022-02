Změna. Návrat Čechů ze zahraničí se už nebude řídit mapou cestovatele

ČTK

Od úterý se podmínky návratu Čechů ze zahraničí nebudou řídit takzvanou mapou cestovatele. Plně očkovaní a lidé s prodělaným covidem-19 v posledních 180 dnech budou moci do Česka vstoupit bez omezení, stejně jako děti do 12 let. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Mapa cestovatele bude relevantní pouze pro vstup cizinců.

Letiště Brno 26.2.2020 - přílet letadla z Bergama v Itálii | Foto: Deník / Attila Racek