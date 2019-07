Cestovatel Filip Tomášek opět usedl na sedlo svého motocyklu Jawa Babetta 210. Po téměř padesáti dnech na cestě se vrací z Gruzie domů. V Gruzii dohromady strávil přes tři týdny. Zde nechal babettu odpočinout a sám se vydal na výšlap gruzínskými horami a na návštěvu gruzínských měst.

Mladý cestovatel Filip Tomášek vyjel v pondělí 15. července domu do Pustějova na Novojičínsku. | Foto: Filip Tomášek

„Teď mě čeká to, na co jsem se celou dobu těšil. Sbalím si pár věcí do batohu a vydám se poznat tuto úžasnou zemi,“ uvedl Filip na svém facebooku po příjezdu do Gruzie.