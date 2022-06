Mája Šnajdrová z Chomutova a Alena Mahlejová z Radonic zahájily expedici Kanada & Aljaška. Před několika dny vyrazily na 8000 kilometrů dlouhý roadtrip napříč zemí, která je rozlohou druhá největší na světě. Pokračovat budou pěšky přes Aljašku. Plánují, že urazí kolem 1500 kilometrů.

Expedici ale předcházely přípravy, které probíhaly při práci na farmě v Britské Kolumbii. Stihly i dobrodružný výlet do mekky skalního lezení Squamish, kde nocovaly ve stanu v liduprázdné krajině ve dvaceti stupních pod nulou. Spánek proto nepřicházel a ráno nabídlo jen láhev zmrzlé vody a ztuhlé boty.

Po expedici do Patagonie se cestovatelky z Chomutova vydají na Aljašku

„Skoro by se řeklo, že to bylo utrpení, ale ten mír a klid. To ticho, ve kterém si duše odpočine a sluch se učí jemnosti – bylo to krásné,“ popsala Mája navzdory nepohodě. Lehkou nervozitu vzbuzovalo jen vědomí, že se probouzejí medvědi z hibernace. Setkání s touto šelmou si obě přejí, mělo by to ale být v bezpečné vzdálenosti.

V polovině května se cestovatelky, zvyklé pracovat s nízkým rozpočtem, přesunuly do Ontaria na místo, které se nazývá Siouxská vyhlídka. Tam se u hostitelské rodiny věnovaly přestavbě darovaného zrezivělého land roveru na obytné auto. Samy se chopily elektrické pily, vrtačky a dalšího nářadí, aby prodloužený pětidvéřák vybavily postelí, sklopným stolkem, policí a úložným prostorem. Nakonec přišel ke slovu také šicí stroj, na němž ušily závěsy, aby si ve voze zajistily soukromí. V kraji Siouxů se jim nevyhnul ani blizzard – sněhová bouře století, která zvýšila závěje na dva metry.

Den D, kdy konečně mohly s obytňákem na silnici, nastal v závěru května. Dostal jméno Rusty. Navzdory péči je ale začal zrazovat ještě před tisícím kilometrem. „Už jsme řešily rozbitý zámek u dveří spolujezdce, nefungující blinkry, blbnoucí výstražná světla a nefungující ventilaci, takže když sněží a prší, je to taková gymnastika. Já řídím, Alča otírá skla,“ popsala s útrpným úsměvem Mája. Následně Rusty vypovídal přímo za jízdy, takže dvojici zachránily její přátelské vazby s lidmi, které na svých cestách potkávají. Přespaly u hostitelky v Brandonu.

Konec světa? Jsou tam lamy, ledovce a rozeklané hory, říká cestovatelka Mája

„Doslova nám spadl kámen ze srdce. Vzápětí nám na mobil přišla varovná zpráva, že následující dva dny je výstraha nových sněhových bouří a doporučuje se vůbec nevyjíždět. Tak to je tedy o fous,“ napsala Mája 6. června na expediční blog Aawesome. Videa a podcasty z cesty umisťuje pod stejným názvem také na Youtube, kde je mohou diváci průběžně sledovat. Expedice potrvá zhruba půl roku.

Mája a Alča už mají za sebou cestu kolem světa, při níž přešly i legendární Pacifickou hřebenovku. Loni absolvovaly také expedici do Patagonie s návštěvou Ushuaii, což je nejjižněji položené město na zemi považované za konec světa.

Na cesty si nějakou dobu vydělávaly coby učitelky soukromé školy v Praze. Aktuálně jsou obě na volné noze. Alča se živí jako webmaster. Mája je grafička a talentovaná výtvarnice, která s sebou v krosně nosí i barvy a papír, aby mohla malovat také v liduprázdné krajině plné hor a jezer.