Češi s Slováci, kteří se prokážou poukazem na zaplacené ubytování, mají do konce října podle informací na webu CK Blue Sky Travel vízum zdarma. Blue Sky Travel inzeruje pravidelnou linku do Egypta od 3. října každou sobotu.

U cestovní agentury Invia je Egypt podle Řezníčkové každoročně mezi prvními třemi nejprodávanějšími destinacemi. Na podzim a v zimě mu patří první místo.

Lidé v něm chtějí trávit i Vánoce či Silvestr. Nejčastěji kupují zájezdy na osm dní ve čtyřhvězdičkových hotelích s all inclusive. Nejžádanější je Hurgada. "Egypt nabízí kvalitní hotelový servis ve velkých rezortech za opravdu velice příznivé ceny. Momentálně seženete zájezd na našem webu už pod 10.000 korun," dodala Řezníčková.

V nejbližších dnech zahájí prodej zájezdů do Egypta také CK Exim Tours a Fischer. ČTK to dnes řekl obchodní ředitel a mluvčí Exim Tours Petr Kostka. O proplácení povinných testů se podle něj v současné době jedná.

Negativní test

Lidé se při vstupu do Egypta musejí prokázat negativním testem na covid-19 ne starším než 72 hodin. Podle informací na webu českého ministerstva zahraničí je možné v letoviscích Šarm aš-Šajch, Hurgada, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit test přímo na letišti za 30 dolarů (asi 700 Kč). Děti do šesti let se testem prokazovat nemusejí.

Cestující jsou povinni vyplnit prohlášení cestovatele, které odevzdají při příletu. Na letišti jim personál změří teplotu, vyžadováno je uzavřené cestovní pojištění.

Dnes již běžně pojišťovny nabízejí úhradu léčebných výloh spojených s koronavirem. Vzhledem k tomu, že ČR dosud nezařadila Egypt na seznam bezpečných zemí, pojištění se na covid-19 alespoň u lídra na trhu cestovního pojištění ERV Evropské pojišťovny na Egypt nevztahuje, upozornila Blue Sky Travel.

Test nebo nastoupení karantény je nutný také při návratu do ČR. Navíc lidé, kteří cestují do zemí nezařazených na seznam oblastí s nízkým rizikem nákazy, musejí před návratem vyplnit elektronický příjezdový formulář. Jeho odesláním informují příslušnou hygienickou stanici.

Egypt patří k nejoblíbenějším destinacím, kam Češi vyrážejí s cestovními kancelářemi. Podle Českého statistického úřadu tam loni zavítalo 234.000 českých cestovatelů.