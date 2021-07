Cestovky zjistí zájem o zakázané Tunisko. Na poptávku budou reagovat

ČTK





Cestovní kancelář (CK) Blue Style bude podle své mluvčí Ilony Topolové zjišťovat zájem klientů o dovolenou v Tunisku. Pokud tam budou i přes restrikce chtít odjíždět, CK je schopná na poptávku reagovat. Topolová to řekla ČTK. Lety od 5. července na základě úterního ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, které výjezd do této destinace od nadcházejícího pondělí fakticky zakázalo, Blue Style zrušila. Na čtvrtečním mimořádném jednání vláda ale rozhodla, že do zemí zařazených mezi státy s extrémním rizikem nákazy nebude cesty zakazovat, ale důrazně je nedoporučí.

Tunisko je na seznamu nebezpečných destinací kvůli mutaci covidu | Foto: Deník/Luboš Palata