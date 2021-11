Chaloupka Svatopluka Čecha: Kam se poděla vesnice z Národopisné výstavy

Letos koncem října vyhořel do základů pravoslavný kostel sv. Michala, který až do té chvíle zdobil horní část Kinského zahrady na pražském Smíchově. Dřevěnou stavbu z 18. století sem přenesli z Podkarpatské Rusi v září 1929 – jako dárek metropoli, jež tehdy byla nejen hlavním městem Čechů, ale i Rusínů. Málokdo ale ví, že na totéž místo měl být už o mnoho let dříve posazen kostelík z tzv. české vesnice, postavené speciálně pro Národopisnou výstavu v roce 1895. Podobné exponáty časem zmizely, byly rozebrány, zničeny. Některé však dosud stojí. Víte, kde se památky na slavné české výstavy nacházejí?

Roubenka Svatopluka Čecha u obecního úřadu v Obříství | Foto: Archiv Michala Bystrova