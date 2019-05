Cestovala stopem, pěšky, na skútru a s nízkonákladovými leteckými společnostmi. Nocovala pod stanem, v hostelech i v domácnostech. Zažila extrémní podmínky a teploty ve škále od mínus dvaceti po plus padesát stupňů. Chomutovanka Mája Šnajdrová strávila spolu se svou parťačkou Alenou Mahlejovou deset měsíců na cestě kolem světa. Teď o ní přednáší a zvažuje, že na základě blogu vydá knihu.

Na cestu se obě vydaly loni v únoru. „Byla jsem tou dobou skoro čtyři roky v práci a cítila, že by bylo dobré udělat si pauzu. Snažila jsem se tam něco změnit, ale moc to nešlo. Řekla jsem si, že když se to neposune tam, musím se posunout já,“ prozradila Mája, která tehdy pracovala jako učitelka na soukromé škole.

Na vlastní pěst cestovala i dříve a do světa se vypravila s podobně zkušenou kamarádkou. Pouť zahájily za třeskutých mrazů u čínské zdi, pokračovaly na takřka liduprázdný ostrov ve Filipínách, procestovaly Vietnam, Thajsko, Kambodžu, Singapur, Bali, část Austrálie, Nový Zéland a poté přeletěly do Mexika. Odtud vyrazily na legendární a extrémně náročné „písítýčko“ – Pacifickou hřebenovku, která se táhne od mexických hranic, přes Spojené státy americké až po kanadské hranice a měří přes čtyři tisíce kilometrů. Aby toho nebylo málo, jejich putování pokračovalo na Aljašce.

Obě cestovatelky zažily pár zvlášť kritických bodů. Jeden z nich přišel hned v úvodu Pacific Crest Trail, kdy zdolávaly s dvacetikilovými krosnami na zádech rozpálenou poušť. „Zažily jsme dva dny, kdy nám šlo o život,“ zavzpomínala cestovatelka.

Mája Šnajdrová a její ranní čaj na Pacifické hřebenovce. Foto: Alena Mahlejová

„Přecházely jsme jednu z exponovaných částí Mohavské poušti, bylo tam přes 50 stupňů ve stínu, ale stín žádný. Nic tam nerostlo, ani kameny nebyly dost velké, abychom se před žárem schovaly,“ popsala Mája Šnajdrová perné chvíle. Žíznivé a přehřáté nakonec našly azyl pod viaduktem a dál postupovaly v noci.

Zkušenost jako rozšíření srdce

Přes hraniční zážitky vnímá Chomutovanka cestu kolem světa jako skvělou zkušenost. „Řekla bych, že je cestování o rozšíření srdce. Pro mě má dvě pojetí: miluji horské expedice, protože mě hory neskutečně vnitřně posouvají, a ráda poznávám lidi a jejich kulturu,“ připomněla mladá žena.

S místními lidmi se cestovatelky snadno sbližovaly i díky tomu, že jsou hudebnice. Jejich zpěv a hra na ukulele otevřely nejedny dveře.

Cesta kolem světa skončila v prosinci loňského roku a každou z děvčat stála 150 tisíc korun. Šetřily na ni rok z učitelského platu.

Zážitky z cest v Máje stále doznívají, vrátit se k nim mohla například při nedávné přednášce v Chomutovské knihovně. Zvažuje také, že by na základě blogu, který vznikal v průběhu cesty, vydala knihu.

Mája Šnajdrová (30) vystudovala výtvarný obor na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pochází z Chomutova. Více se o jejích zážitcích z cest dozvíte v rozhovoru v Týdeníku Chomutovska. Vyjde 21. května.