Na dovolenou v Chorvatsku si člověk nejčastěji balí plavky, opalovací krém a propriety na vodní radovánky. Jihoevropská země však nabízí mnohem víc než jen nekonečné pláže a průzračné moře. Je také ideálním místem pro cyklistické výlety. Deník společně s Chorvatským turistickým sdružením vybral pro čtenáře nejen několik tras, ale i rad.

Chorvatsko se dá objevovat i na kole. Pozor ale na bezpečnost a alkohol. | Foto: Shutterstock

Půjčení kola

Na cestu do Chorvatska si nemusíte nutně s sebou vozit kolo. Bicykl si lze vypůjčit i v místě pobytu. Cena půjčovného se podle kvality a typu stroje pohybuje od 12,50 do 65 eur za den. Čím delší je doba výpůjčky bicyklu, tím nižší je denní sazba.

Nejrozšířenější půjčovny kol má v Chorvatsku společnost Bike Rental Croatia. Jejich kola nenaleznete jen v jejich domovském Splitu, ale také v Dubrovníku, Istrii, Zadaru, Hvaru či na ostrově Korčula.

Bike Rental Croatia - Ceník



Typ kola: 1-2 dny / 3-7 dnů / 8-14 dnů / 15+ dnů

Cyklokrosová kola: 25,00 € / 23,00 € / 20,00 € / 17,00 €

Silniční kolo: 27,00 € / 25,00 € / 22,00 € / 18,00 €

Karbonové kolo: 65,00 € / 60,00 € / 55,00 € / 40,00 €

Gravel kolo: 27,00 € / 25,00 € / 22,00 € / 18,00 €

Tandem: 50,00 € / 47,00 € / 41,00 € / 34,00 €

Elektrokolo: 45,00 € / 38,00 € / 33,00 € / 25,00 €

Dětské kolo: 12,50 € / 11,50 € / 10,00 € / 8,50 €



Zdroj: bikerentalcroatia.com

Alkohol za řídítky

U alkoholu při jízdě na kole platí v Chorvatsku stejná pravidla jako u řízení automobilu. Ve většině případů platí tolerance alkoholu do 0,5 promile. Nulová hranice se však striktně dodržuje u lidí mladších 24 let. V případě přestupku či havárie můžete při prokázání alkoholu v dechu zaplatit pokutu 90 eur. Pokud nadýcháte více než 0,5 promile, hrozí pokuta až do 2070 eur.

Chorvatsko jinak. Řídit plachetnici zvládne téměř každý, říká námořník z Moravy

Pokud je na místo nehody přivolána záchranná služba, vždy počítejte s tím, že dřív nebo později se také budete muset podrobit dechové zkoušce. „Měla jsem nehodu na kole, kdy musela přijet sanitka. Při převozu do nemocnice se také dostavili policisté a byla jsem podrobena dechové zkoušce,“ potvrdila Deníku cestovatelka a cyklistická novinářka Slávka Chrpová. Výsledek měla negativní.

Kam na výlet

Dubrovník - Začnete-li v Pločích, narazíte na Baćinu a jejích sedm Baćinských jezer, obzvláště krásných a plných slané vody, v níž žijí úhoři, žáby a cípalové, kteří sem připlouvají kanály z moře.

Na ostrově Korčula naleznete vynikající cykloturistické destinace: Lumbarda (tři cyklostezky), Blato (šest cyklostezek), Vela Luka (čtyři cyklostezky), Smokvica (čtyři cyklostezky) a město Korčula (tři cyklostezky).

Zadar - Regionální cykloturistická značka Zadar Bike Magic nabízí tři tisíce kilometrů cyklistických tras tří kategorií podle typu jízdy, terénu i jízdního kola. Můžete si vybrat ze 46 cyklostezek pro horská kola, 21 cyklostezek pro silniční kola či z 20 rekreačních a rodinných cyklostezek.

Těm, kteří chtějí prožít fantastickou jízdu ve společnosti tří zcela neobyčejných krásek – jimiž jsou řeky Zrmanja, Krupa a Krnjeza – a užívat si u toho výhledy na kaňon Zrmanje či soutok Krnjezy a Krupy, nebo si prohlédnout klášter Krupa, doporučujeme okružní trasu pro horská kola – Zrmanja 1, dlouhou 34,3 km s celkovým převýšením 734 m.

Kdo by chtěl na kole objet kompletně nějaký ostrov na Jadranu, může si zvolit okružní trasu po ostrově Vir, jež měří 27,5 km s převýšením 215 m.

Split - Region Splitu má vlastní cykloturistickou značku Bike Dalmatia a webovou stránku www.dalmatia-bike.com. Dělí se na šest zón: Splitská riviéra a Split, Omiš a ostrov Šolta; Makarská riviéra; ostrov Brač; ostrov Hvar; ostrov Vis a Dalmatské záhoří s městy Dugopolje, Sinj, Vrlika a Trilj. Zóny jsou označené propagačními cyklomapami se spoustou zajímavých cyklostezek.

Chorvatsko s bonusem: Cesta Rakouskem a Slovinskem nabízí světové zážitky

Istrie - Severozápadní Istrie se pyšní soustavou silnic i tras pro horská kola, mezi nimiž je populární zejména Parenzana dlouhá 78 km. Sjíždějí se na ni milovníci outdoorových aktivit z celého světa. Je také první tzv. greenway cyklostezkou vedoucí po trase zaniklé železnice v Chorvatsku. Byla vybudována v roce 2002 v rámci přeshraničního projektu Itálie – Slovinsko – Chorvatsko „Parenzana – Cesta zdraví a přátelství“.

Centrální Chorvatsko - Kolem řek Mura a Dráva se vinou části mezinárodních cyklostezek – Murské a Drávské cyklotrasy – které do Mezimuří vedou z Itálie, Rakouska, Slovinska a Maďarska. Podél nich začíná na hraničním přechodu Goričan cyklotrasa EuroVelo 13 – Stezka železné opony, která vede k ústí řeky Mury do Drávy v Legradu a dále pokračuje přes Podráví (Podravina) směrem do Slavonie a Baranje.

Pro náročného cyklistu



Vyzkoušejte si své hranice a projeďte všech pět etap závodu Tour of Croatia: Makarska – Split, Šibenik – Zadar, NP Plitvice – Učka, Pula – Umag a Sveti Martin – Záhřeb. Náročné, ale atraktivní stezky vás čekají v Národních parcích Krka a Plitvice a v Parcích přírody Biokovo, Velebit a Učka.