Na zvědavé výletníky však po zhruba třech stech metrech čeká překvapení. Rozhlednu si sice mohou prohlédnout ze všech světových stran, ale po jejích schodech na její vrchol nevystoupají. Jedná se totiž o zhruba metr vysoký model. Na turistických mapách se rozhledna objevila teprve před několika dny. Na místě však už stojí od loňského června.

„Projekt rozhledny je věc jedna, skutečnost je věc druhá… Jelikož se nepodařilo získat dostatečnou sumu peněz, zůstali jsme zatím pouze u modelu rozhledny. Tak snad příště…,“ vzkazují tvůrci rozhledny turistům, kteří nahlédnou do návštěvní knihy umístěné v kovovém boxu poblíž.

Komu by cimrmanovská nadsázka v podobě mini rozhledny na rozhraní Litoměřicka a Českolipska nestačila, může se vydat o necelý kilometr dál směrem k vesničce Domašice, kde v lese poblíž silnice narazí na Cimrmanovy obří houby.

Celkem pětice modelů připomínající bedly, by se do houbařského košíku rozhodně nevešla. Navíc jsou pouze ke kochání, a ne k jídlu.