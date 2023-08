„Nemohl jsem se k tomu dokopat. Člověk musí úplně opustit svou komfortní zónu. Když už jsem se k tomu v roce 2020 dokopal, přišel covid. Nakonec jsem ale vyrazil i tak. A naštěstí jsem neměl ani moc komplikací, jen v Srbsku mě nechtěli pustit přes hranice a zajel jsem si asi 500 kilometrů,“ vzpomíná Miloslav Hubený.

Miloslav Hubený s přítelkyní Lucií v podniku Dokola zmrzlina a káva.Zdroj: Deník/Petr Procházka

První etapa nakonec skončila v Istanbulu, odkud se pan Miloslav letecky vrátil. Pokračování bylo naplánované na následující rok, v tu dobu už se začal psát i příběh jeho podniku. „Druhá etapa byla o poznání kratší, skončil jsem v tureckém Samsunu. Musel jsem se vrátit kvůli podnikání, jelikož tu s tím byly nějaké komplikace,“ prozradil.

S jeho cerhenickým podnikem mu začala pomáhat i přítelkyně Lucie, se kterou se tehdy seznámil. Kromě zmrzliny a kávy, které název Dokola zmrzlina a káva zmiňuje, však nyní podnik nabízí i čepované pivo, hamburger, klobásu, utopence či domácí limonády. „Rozjeli jsme i prodej tzv. bubble tea. Nabídku bych chtěl nadále rozšiřovat. Momentálně máme šestimetrový kontejner, do budoucna bych rád pořídil dvakrát takový,“ poodhalil plány Miloslav Hubený.

Vzali jsme to z druhé strany

V minulém roce na svou cestu nenavázal v Samsunu. Jelikož se s ním vydala i přítelkyně Lucie, zvolil raději evropskou trasu. „Trasa, jenž mě letos čeká a kterou jsem měl v plánu už loni, vede přes Írán a Omán do Indie. Bude to přes hory a velkým vedrem a tím jsem Lucku nechtěl zatěžovat. A tak jsme to vzali z druhé strany a vydali jsme se společně ze španělského Santiago de Compostela,“ řekl cerhenický živnostník. Cesta jim trvala měsíc.

Podnik Miloslava Hubeného Dokola zmrzlina a káva:

Zdroj: Petr Procházka

Zatím co tréninky po Česku absolvuje Miloslav Hubený na lehkém moderním kole, cestu kolem světa podniká na těžkém bicyklu, a to hlavně z praktických důvodů. „Jednak na takové kolo jde naložit spousta nákladu, jelikož si vezu i stan a spoustu věcí nutných pro přežití. A také lze v případě poruchy snadno opravit i v méně pokročilých zemích, například rám stačí obyčejně svařit.“

Jednou za týden si Miloslav musí alespoň na jednu noc zaplatit ubytování, aby se pořádně osprchoval a odpočinul si. Jinak se myje především v potocích a přespává ve spacáku pod stanem. S lidmi má zkušenosti dobré. „Už jsem poznal, že čím dál jsem od civilizace, tím více jsou lidé vřelí. Pomůžou, dají mi jídlo a nic za to nechtějí.“

A sám pomáhá také. Každá jeho cesta je totiž charitativní a vybírají se během ní peníze na nemocné dítě. „Vždycky si někoho zvolím a na toho celou cestu vybírám. A pak tu u nás v Cerhenicích uděláme třeba ještě benefiční koncert. Pro mě je to na cestě i motivace pokračovat, že to nedělám jen pro sebe, ale i pro někoho, kdo pomoc potřebuje,“ sdělil Miloslav Hubený.

Zdroj: se souhlasem Miloslava HubenéhoDalší cesta Miloslava Hubeného začíná ve čtvrtek 31. srpna v tureckém Samsunu. V plánu je trasa přes Írán a Omán do Indie, ale záležet bude i na rozpočtu a silách. Bicykl už je připravený. „Musíte ho rozebrat a dát do podlouhlé krabice. Pak cestuje normálně jako kufr,“ vysvětluje Hubený, jak letadlem převést jízdní kolo. V dalších letech by rád pokračoval přes Indonésii do Austrálie. Následující pokračování je zatím ve hvězdách.