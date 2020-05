Lidé na kolech zaplavují díky rozsáhlé síti cyklostezek příhraniční oblasti se Slovenskem, Rakouskem, Německem i Polskem. Na česko-polské pomezí nás vezmou v dalším dílu tvůrci zajímavého cestopisu Spolu na hranici.

„V zimě protínají česko-polské pohraničí bílé stopy po lyžařích, od jara do podzimu pak jsou to na mnoha místech stopy kol. Rozumějme kol bicyklů, ale také kol aut a nejrůznějších jiných dopravních prostředků. Vydáme se proto za českými i polskými cyklisty, pro něž už dávno hranice neexistuje a kteří si dokážou vychutnat krajinu i venkovskou architekturu na česko-polském pomezí ze sedel svých bicyklů,“ lákají ke sledování pořadu členové tvůrčího týmu složeného z českých i polských filmařů.

V sedlech s nimi navštívíme třeba Kryštofovo Údolí nedaleko Liberce a vystoupáme do Jizerských hor. „S milovníky motorových veteránů z polské Bogatynie se vydáme na cesty českým pohraničím, kam přijíždějí ve volných chvílích a cítí se tam bezpečněji než na cestách v Polsku. A za podobnými zážitky budeme putovat také po okolí Javorníku pod Rychlebskými horami,“ vypočítává dramaturg České televize Josef Albrecht, podle nějž bylo hlavním cílem projektu Spolu na hranici ukázat to, že lidé v česko-polském pohraničí k sobě mají velmi blízko a že je to na tomhle území vidět a cítit.

„Také jsme chtěli, aby diváci měli chuť se na místa, kterým se věnujeme, vypravit a poznat je,“ popisuje dramaturg smysl projektu, který je rozdělen do dvou osmidílných řad – jedné klasicky cestopisné a druhé cestopisné s akcentem na historický kontext. Ta se do vysílání teprve připravuje.

Vila Johanna Schowanka a muzeum Járy Cimrmana

Na místa na česko-polském pomezí, která stojí za to projet na kole, nás pozvou v nejbližší premiérové epizodě také tvůrci Cyklotoulek. Navštívíme s nimi Albrechtice v Jizerských horách, jejichž krásné okolí nabízí nespočet příležitostí k výletům na kole i pěšky. Albrechtice v Jizerských horách byly založeny roku 1670 a jméno dostaly po prvním majiteli panství Albrechtu Desfours. Lidé se tu živili zpočátku především kácením dřeva a tkalcovstvím, později nacházeli obživu ve sklářském průmyslu. Dnes je tu hlavním zaměstnavatelem cestovní ruch a také továrna na hračky Detoa sídlící v Jiřetíně pod Bukovou, která stále vyrábí hračky na unikátních starých strojích z dvacátých a třicátých let minulého století. Ta patří k vděčným cílům výletníků.

Mezi turisty nejoblíbenějším místem je tu ovšem Protržená přehrada, která v roce 1916 připravila o život dvaašedesát lidí. Přívalová vlna nejprve zasáhla nedalekou pilu, kde s sebou vzala navezené klády, prkna a spolu s vyvrácenými stromy bořila domy v údolí a pohřbívala vše, co jí stálo v cestě. Člověk, který měl na starosti stavební dozor, po této katastrofě spáchal sebevraždu a práce na stavbách dalších sypaných hrází byly pozastaveny po celém světě. Z původní přehrady zůstala stát téměř bez poškození šoupátková věž, která se nalézá přímo v místě protržení, a odvodňovací koryto. Dnes je tu pomník obětem katastrofy, naučná stezka a infopanely.

Při projížďkách po Albrechticích v Jizerských horách a jejich okolí nemiňte ani kostel svatého Františka z Paoly s rodinnou hrobkou továrníka Johanna Schowanka, zakladatele zmíněné fabriky Detoa, na přilehlém hřbitově. Nedaleký Jiřetín pod Bukovou, který je proslulý svými rodáky, jako je například Daniel Swarovski, nabízí zase prohlídku přímo oné továrny na dřevěné hračky a také jejich muzeum. Ve zdejší funkcionalistické vile Schowanek se pak nachází muzeum lyží. Sotva deset kilometrů od Albrechtic v Jizerských horách, v Příchovicích, si přijdou na své fanoušci Járy Cimrmana, který zde má své muzeum.

TOMÁŠ FRANZKI