Řízení o umístění čtyřkilometrové stavby do krajiny se protáhlo mimo jiné proto, že úředníci nevěděli, zda a do jaké míry mají do rozhodování zapojit i rakouskou veřejnost. Ministerstvo životního prostředí nakonec rozhodlo o zapojení Rakušanů, ti však o účast v územním řízení neprojevili zájem.