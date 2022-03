V Africe strávila spolu se svou kolegyní z děčínského oblastního muzea Marií Imbrovou tři týdny. „Byla to moje první cesta do Afriky. Ale už kdysi dávno, když jsem začínala fotit, bylo mým snem se tam dostat. Nicméně jsem netušila, jak ta cesta bude náročná,“ vypráví Ilona Rosenkrancová.

Na výpravu do Afriky se několik let fotograficky připravovala. I kvůli covidu měla na nachystání se více času, než čekala. Na cestu na jih totiž vyrazila o osmnáct měsíců později, než původně plánovala. Před prvním plánovaným odletem Česká republika uzavřela hranice a lidé nemohli nikam vycestovat. „Afriku buď lidi milují, nebo nenávidí. A já patřím do té kategorie, kteří ji milují už z dřívějška z dokumentů nebo z návštěvy Egypta. Při naší cestě se moje láska jen prohloubila, protože tohle je ta pravá Afrika, její srdce,“ vypráví s nadšením o cestě do Zimbabwe.

Kromě dokumentace pro výstavu o Ignáci Arnožovi, kterou mohou nyní vidět návštěvníci muzea v Děčíně, se dostala také do místních rodin, do míst, kam by se s cestovními kancelářemi pravděpodobně nedostala. K pohybu po Zimbabwe společně s Marií Imbrovou využívali místní veřejnou dopravu. Na cestu z města Bulawyao k Viktoriiným vodopádům se vydaly přes národní park autobusem.

„Od té doby chápu, proč se před výjezdem pomodlí. Podle jejich měřítek jsme jeli luxusním autobusem. Ten byl ale poměrně vysoký a silnice mají nezpevněné krajnice. Každé předjíždění autobus naklánělo na všechny strany. Seděla jsem hned za řidičem a viděla mu pod volant. Nejel osmdesát,“ přibližuje další africkou zkušenost děčínská fotografka.

Ohromné množství zvířat

Během cesty nitrem Afriky měla možnost potkat obrovská stáda slonů, která čítala stovky zvířat. Pozorovala buvoly táhnoucí k napajedlům. „Když tam sedíte, vidíte to ohromné množství zvířat, zapadá Slunce, říkáte si: je rok 2021 nebo 1921 nebo 1870? Úplně vás to přesune v čase. Tohle všechno viděl Emil Holub, tohle všechno viděl Livingstone,“ říká Ilona Rosenkrancová.

Při návštěvě města Victoria Falls nevynechaly muzejnice ze severu Čech návštěvu hotelu, ve kterém kdysi přespala samotná královna Viktorie. Děčínské dokumentaristky si ale z této impozantní budovy odvezly o poznání horší zážitky než legendární britská královna. „Přímo v hotelu na mne zaútočil zezadu pavián a pokousal mne. Držela jsem foťák a nejspíš si myslel, že mám něco dobrého,“ přibližuje nepříjemný zážitek Ilona Rosenkrancová.

Ránu hned v hotelu ošetřili a nasadili antibiotika, aby nemusela do nemocnice. Vážnější následky si ze setkání s opicí neodnesla, pokousané místo je ale dodnes bolestivé.