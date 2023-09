Rakety, které demonstrovaly připravenost vojsk Varšavské smlouvy proti útoku armád NATO i unikátní příroda s obří kobylkou. To vše se váže k zajímavé lokalitě s názvem Devínská kobyla na Slovensku. Malokarpatský vrch pak může nově nabídnout i originální rozhlednu, ze které je vidět až do Vídně.

Devínská Kobyla pohledem od Dunaje. | Foto: Wikimedia Commons, Svetovid , CC BY-SA 3.0

Devínská kobyla pohledem místního YouTube dokumentaristy:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Kryty vydržely dodnes

* Výhledy ze třech pater

* Unikátní příroda

Píše se rok 1979 a mezi východem a západem neuhasíná takzvaná studená válka. Vše se samozřejmě týká i Československa, odkud je to z některých míst sotva pár set metrů do již nepřátelského Rakouska. A blízko do Rakouska je to i z bratislavské lokality Devínská Kobyla, kde mezi lety 1979 a 1983 socialistická armáda vybudovala protiletadlovou raketovou základnu.

„V 1983 se do ní nastěhoval oddíl protiletadlové raketové brigády Československé lidové armády. Měl za úkol hlídat socialismus před hrozbou imperialismu. Jednalo se o demonstrativní, takzvané mírové palebné postavení sloužící ke zviditelnění vojenské síly komunistického režimu v době míru,“ uvedl slovenský magazínový web Start It Up.

Impozantní železobetonové betonové kryty vydržely dodnes

Web doplnil, že podobných míst bylo po Československu více. Pokud by však nastala skutečná válka, zřejmě by se vysoce specializovaná technika přesunula do lépe ubránitelných míst. Poloha takovéto základny na jednom z pohraničních vrcholů totiž není z vojenského hlediska úplně výhodná.

Armáda objekty někdejší raketové základny, kde bylo připraveno podle dochovaných dokumentů až osmnáct ruských raket z kompletu S-125 Něva, opustila až mnoho let po sametové revoluci. Veřejnost se tak mohla poprvé dozvědět, co zde bylo zejména za socialismu přísně střeženo. Konkrétně šlo o dvacet staveb, čtyři odpalovací rampy a jednu pozorovatelnu.

Výhled z rozhledny Devínská kobyla:

„Zajímavý není nesmírně rozbitý a zdevastovaný objekt bývalých kasáren, ale betonové bunkry. Jsou to mohutná železobetonová sila, novodobé pevnosti 20. století, ve kterých se kdysi skrývaly rakety,“ uvedl zájmový web Slovenský cestovatel.

V současnosti je Devínská Kobyla stále pod poměrně intenzivním dohledem, tentokrát však široké veřejnosti. Ta se na lokalitu může dívat z nové rozhledny, která zde stojí od roku 2020. Je vysoká 21 metrů a má 112 schodů.

Výhledy ze třech pater

Rozhledna má tři vyhlídkové plošiny. Co z nich je mimo jiné vidět?

5. poschodí (14, 3 metru nad zemí) - Senec, Letiště M. R. Štefánika, Budapešť, Slavín, Bratislava (Staré Mesto), Bratislavský hrad, Gabčíkovo

(14, 3 metru nad zemí) - Senec, Letiště M. R. Štefánika, Budapešť, Slavín, Bratislava (Staré Mesto), Bratislavský hrad, Gabčíkovo 6. poschodí (17,1 m nad zemí) - Schloss Hof, Cyklomost slobody, Pálava, Brno, Volkswagen, Malé Karpaty, Hrad Pajštún, Stupava

(17,1 m nad zemí) - Schloss Hof, Cyklomost slobody, Pálava, Brno, Volkswagen, Malé Karpaty, Hrad Pajštún, Stupava 7. poschodí (20 metrů) nad terénem - Königswarte, Wolfsthal, Neziderské jazero, Hrad Devín, Letisko Schwechat, Vídeň, Schneeberg

Unikátní příroda včetně obří kobylky

Jak připomenul oficiální web Devínské Nové Vsi, Devínská Kobyla se rozprostírá na ploše asi jednoho kilometru čtverečního a je součástí chráněné krajinné oblasti Malé Karpaty se 4. stupněm ochrany. Vrchol Děvínské Kobyly je nejvyšším vrcholem masivu Děvínské brány, dříve známé pod názvem Porta Hungarica.



„Žije zde několik tisíc druhů živočichů. Devínská Kobyla je jednou z mála lokalit na Slovensku, kde lze narazit i na vzácnou kobylku ságu, která dosahuje délky sedmi centimetrů. Pozoruhodným druhem je pak modlivka zelená, která napadá i hmyz tak velký, jakým je ona sama. Velmi bohatě jsou v této lokalitě zastoupeny motýli a brouci,“ doplnil web.

