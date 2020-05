Z průběžných výsledků vyplývá, že 44 procent respondentů plánuje dovolenou v tuzemsku – stejně jako v předešlých letech. Dalších 23 procent ji stráví taktéž v českých, moravských a slezských luzích a hájích, přestože by si ji raději užili v cizině. A 20 procent dotázaných zůstane doma či na své chalupě.

Jen zhruba osmina čtenářů se dosud snu o prázdninách u moře či ve vysokých horách nevzdala a čeká, zda jí náhodou původně plánovaná zahraniční dovolená nevyjde.

Bojíme se davů a drahoty

Více než polovina z těch, kteří zůstanou v tuzemsku, se ale obává, že bude všude přeplněno – zvláště u vodních ploch. Jen 17 procent dotázaných věří, že v turistických destinacích bude naopak volněji, protože v nich budou chybět cizinci. A jak Češi hodlají tuzemskou dovolenou využít?

„Více než polovina respondentů hodlá objevovat málo frekventovaná místa, kde ještě nikdy nebyli, a 12 procent naopak zamíří do destinací, které byly v minulosti přeplněny zahraničními turisty,“ podotýká Aleš Vojíř z oddělení datové žurnalistiky Deníku.

Co se týče peněz, polovina dotazovaných se obává, že se ceny služeb v důsledku koronavirové krize zvýší.

Co na dovolené v Česku nejvíce oceňujeme, a co nám naopak nejčastěji vadí? Které kraje Čechy nejvíce lákají? Odpovědi na tyto a další desítky zajímavých otázek přinese již brzy anketa Češi v pohybu. Zapojit se do ní můžete i vy, naleznete ji na adrese www.cesivpohybu.cz.