Nižší cena nebo možnost asistence? Tuzemské cestovní kanceláře pro lidi se zdravotním postižením příliš výhod nenabízejí. Začíná to už při výběru dovolené. Některé cestovní kanceláře speciální zájezdy nemají v nabídce vůbec, jiné mohou klasické zájezdy přizpůsobit zvláštním potřebám. Cena takovýchto zájezdů se pak neliší od klasických. Slevy nebo výhody neplatí ani pro doprovod handicapovaného.

Handicap, invalidní vozík - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Asistenční služby během dovolené si klienti platí,“ říká mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Při zajišťování služeb předpokládají, že člověk ví, co potřebuje, a to mu pak cestovní kancelář zajistí. Invia nabízí možnost filtrovat při online vyhledávání zájezdů bezbariérové pobyty. Agentura také nabízí hotely, které jsou vhodnější pro osoby s postižením. Jsou bezbariérové a vybavené rampou u hotelu a do moře, které pomáhají vozíčkářům. „V kurzu jsou letecké dovolené i vlastní doprava. Po domluvě s cestovní kanceláří a dopravcem lze cestovat i autobusem,“ uvádí Řezníčková.