Sváteční atmosféru v zoo vykouzlí vánoční baobab, svítící dekorace ve tvaru zvířat a ozdobené vánoční stromky. Vánoční zoo začíná v sobotu, kdy budou připraveny vánoční dílny se skleněnými korálky od tradičního výrobce bižuterie z Jablonce nad Nisou a africký bubenický workshop.

Jedinečný zážitek v Zimní expozici žiraf umožní návštěvníkům dvorské zoo vyvýšená lávka vedoucí napříč pavilonem, ze které pohlédnout zvířatům přímo z očí do očí. „Žirafy jsou konzervativní tvorové a na neznámé prostředí a bezprostřední blízkost lidí si musí teprve zvyknout. Je nutné, aby na to návštěvníci brali ohled a po lávce se pohybovali klidně a tiše. Psům je vstup do expozice přísně zakázán,“ upozornil zoolog Safari Parku Dvůr Králové Luděk Čulík.

„Stavba byla komplikovaná a v jejím průběhu jsme řešili řadu organizačních a technických potíží. O to víc jsme rádi, že se vše podařilo dotáhnout do konce. Výsledek stojí za to a bezpochyby potěší samotná zvířata i návštěvníky,“ uvedl k vybudování pavilonu žiraf stavbyvedoucí společnosti SOVIS CZ Miloš Voňka.

Nováčci: páv i hrošík

Novinky nabídne i několik dalších pavilonů. Do Ptačího světa nově přibyl páv konžský. Samec tohoto pralesního druhu se pyšní kovově lesklým zeleným a tmavomodrým peřím. „V současné době je Safari Park Dvůr Králové jedinou zoo ve střední Evropě, kde se můžete s tímto opeřencem setkat,“ poukázal na výjimečnost zoolog Michal Podhrázský.

Do expozice Madagaskar v pavilonu Ptačí svět byla umístěna nová terária pro plazy, obojživelníky a hmyz. Návštěvníci zde mohou pozorovat například felsumu madagaskarskou a Standigovu, hroznýše madagaskarského, psohlavého a Dumerilova, rákosničku běloskvrnnou a šváby syčící. Dalším přírůstkem je samec hrošíka liberijského s exotickým jménem Wamburuhtuh. Do safari parku dorazil ze Zoo South Lakes v Anglii na konci října.

Vánoční zoo za snížené vstupné

Vánoční zoo ve Dvoře Králové začíná v sobotu a potrvá do 5. ledna. Láká na snížené vstupné a prodlouženou otvírací dobu pokladen do 18 hodin. Výjimkou jsou pouze Štědrý den a Silvestr, kdy se pokladny uzavřou ve 14 hodin.

První den Vánoční zoo přinese pestrý program. V sobotu kdykoli od 10 do 15 hodin mohou lidé zavítat do korálkové vánoční dílny nebo se připojit k africkému bubnování. S pomocí lektora si bude moci každý vyrobit vlastní korálkovou ozdobu, kterou si odnese domů nebo s ní ozdobí některý z vánočních stromků v areálu zoo.

Bubnování bude probíhat pod vedením Robena Mlauziho ze Zimbabwe. Bubny budou na místě k zapůjčení. Obě aktivity se uskuteční v hotelovém salonku vedle Restaurantu Lemur. Účast na akci i materiál jsou zdarma. Skleněné korálky pro vánoční dílny safari parku věnovala společnost Preciosa, tradiční výrobce bižuterie z Jablonce nad Nisou.

V korálkové dílně bude přítomen Maurice Otunga z neziskové organizace ShineBean, která působí mimo jiné v Keni, kde podporuje ekonomickou soběstačnost místních obyvatel a ve spolupráci s místními školami se podílí na vzdělávání dětí. Organizaci bude možné podpořit nákupem originálních výrobků z korálků, které mohou být i vhodným vánočním dárkem.