Expedice Tatra kolem světa 2 bude asi po půlroční přestávce vynucené situací kolem pandemie nemoci covid-19 pokračovat. Členové týmu na jaře příštího roku vyrazí do Afriky. Za tým expedice to dnes v tiskové zprávě oznámila Kateřina Božková. Původně měla expedice pokračovat v Asii, ale organizátoři se obávají dlouhodobého uzavření hranic tamních zemí.

Vůz Expedice Tatra kolem světa 2 v přístavu v Petrohradě, 16. prosince 2020. | Foto: ČTK / ČTK

Cestovatelé museli v září expedici dočasně zastavit a rychle opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. Auta se poté povedlo dostat do Ruska, ale tým se pak asi čtvrt roku složitě pokoušel získat víza do Ruska. To se organizátorům expedice podařilo až začátkem prosince za pomoci partnera projektu, Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK).