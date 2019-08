/VIDEO/ Parkoviště nedaleko hradu Bítov je plné pestrobarevných odstavených aut. Davy lidí putují po asfaltové silnici od parkoviště dolů z kopce směrem k hradu. Jsou mezi nimi především mladé rodiny s dětmi. „Tak pojďte děcka, ať stihnete začátek pohádky. Bude to už ve dvě hodiny. To je za chvilku,“ pobízí vousatý mladý otec své dvě ratolesti. Ty se se zavýsknutím rozběhnou dolů z kopce.

Podobně početné skupinky viditelně spokojených turistů se naopak vracejí ke svým autům. Je mezi nimi také Marek Schmidt z Brna. „Jsme na Bítovsku na dovolené, takže jsme o jarmarku věděli. Bylo to moc zajímavé. Pro nás to byla příležitost podívat se, co také lidi dělají, a děti si koupily něco hezkého na sebe. Návštěvnost je dnes opravdu velká, lidí je tu poměrně dost,“ konstatuje Schmidt.