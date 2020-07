Obnovené spojení se týká linky z Prahy do Benátek a z Prahy do Curychu. FlixBus ve čtvrtek obnovil také linku ze Zlína do Mnichova, vrací se tak i na vnitrostátní relaci Brno – České Budějovice. FlixBus změny oznámil v tiskové zprávě.

Autobus z Prahy do Itálie má zastávky v Českých Budějovicích a Českém Krumlově, v Rakousku pak v Linci, Salzburgu, Villachu a v Itálii v Udine. Z Prahy vypraví dopravce své autobusy čtyřikrát týdně od čtvrtka do neděle v 9.00 z Florence, příjezd do cílové stanice v Benátkách je plánován na 20.25. Na cestu zpátky se autobusy vydají každý týden od pátku do pondělí v 10.00 z Benátek, do Prahy přijedou ve 22.15.

Od dnešního dne začíná jezdit i linka do Švýcarska, která ale jede poněkud oklikou. V nabídce jsou odjezdy od středy do neděle v 9.00 s příjezdem do cílové zastávky v Curychu ve 20.30. Trasa vede přes Regensburg, Ulm či stuttgartské letiště a Tübingen. Zpět odjíždí autobus v 8:35.

„Vidíme, že o mezinárodní cestování roste zájem, a tak jsme zase tento týden rozšířili nabídku našich spojení. Nově od čtvrtka nabízíme přímé spojení s Itálií i Švýcarskem. Jde tak o jedny z posledních zemí v dojezdové vzdálenosti, kam jsme doposud neobnovili přímé spojení z Česka,“ uvádí zástupkyně společnosti FlixBus Jitka Schmiegerová.

Návrat „UNESCO linky“

Od čtvrtka se vrací i spojení Zlín – Mnichov. Trasa vede přes Kroměříž, Brno, Třebíč, Telč, Jindřichův Hradec, Třeboň, České Budějovice a Český Krumlov, v Rakousku staví v Linci a v Německu v Mnichově. Linka si získala přízvisko UNESCO linka, neboť na trase jsou naplánovány zastávky hned ve čtveřici měst zapsaných na jeho seznamu.

Spoje budou vyjíždět ze Zlína od čtvrtka do neděle v 8.30, do Mnichova je příjezd naplánován na 19.30. Ve směru z Mnichova budou spoje vyjíždět od pátku do pondělí v 8.15, do cílové zastávky ve Zlíně dorazí v 19.25.

Dopravce také oznámil expanzi do dalších evropských států, nově začnou zelené autobusy jezdit v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Od 16. července FlixBus nabídne denní spojení ze všech tří pobaltských hlavních měst, tedy Tallinu, Rigy i Vilniusu a dále z více než desítky nových destinací, kterými jsou například Kaunas nebo Pärnu, oblíbená letní destinace v Estonsku. Od 2. července začala firma jezdit také ve Velké Británii.