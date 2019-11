Stavbu šestiúhelníkového půdorysu postavenou v letech 1871 - 1876 podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche jako součást opevnění Olomouce získali před 13 lety milovníci historie a vojenství kolem Jana Bednáře. Fort v minulosti trpěl zejména těžbou kvalitních fortifikačních cihel a kamení a noví vlastníci se rozhodli zabránit postupnému rozpadu unikátní pevnosti a alespoň část rekonstruovat.

„Zájem o pevnost byl zpočátku obrovský,“ vzpomínal spoluvlastník areálu a předseda spolku Fort Radíkov Jan Bednář. Do pevnosti před 10 lety proudili zvědavci šest dnů v týdnu a spolek nabízel i vyhledávané noční prohlídky od 21.30. Davy lidí přitahovaly rekonstrukce historických bojů o Olomouc, do nichž organizátoři zapojovaly desítky lidí v dobových uniformách i skutečné technické unikáty - v roce 2017 byl zlatým hřebem na bojišti legendární tank T 34.

V posledních letech však podle Bednáře zájem o radíkovský fort postupně upadal. Zlom přišel v roce 2018, kdy na měsíce připravované rekonstrukci jedné z epizod II. světové války prodělal spolek desítky tisíc korun. „Měli jsme atraktivní techniku, téměř stovku dobově oblečených účinkujících, přesto přišlo minimum návštěvníků,“ posteskl si Jan Bednář.

Od příští sezony proto bude možné prozkoumat radíkovskou pevnost s historickým výkladem průvodce pouze na objednávku. „Zájem veřejnosti upadl natolik, že se nevyplatí držet průvodce na standardní otevírací dobu,“ vysvětlil Bednář.

Spolek rovněž přestal organizovat vlastní program a areál začal pronajímat zájemcům, kteří zde pořádají různé firemní či sportovní aktivity. „Na příští rok máme nasmlouvanou už řadu akcí. Prostředí fortu láká a nabízí možnosti uspořádat zde zajímavý program,“ podotkl předseda spolku.

Čtyři spoluvlastníci fortu se zároveň rozhodli provést „průzkum trhu“ a nabídli unikátní pevnostní objekt k prodeji prostřednictvím olomoucké realitní kanceláře. „Není to tak, že bychom se chtěli fortu okamžitě a za každou cenu zbavit. Nic nás k tomu netlačí,“ zdůraznil Jan Bednář. „Uvidíme, jaká bude odezva, kdo by měl zájem fort koupit a jaké aktivity by zde chtěl vyvíjet. Podle toho bychom vedli další jednání,“ uzavřel.

Cena je k jednání

Pevnost, která byla součástí “Císařsko královské Olomoucké pevnosti“, se rozkládá na šesti hektarech v kopci nad Radíkovem. Konstrukčně se jedná o jednovalový dělostřelecký fort. Rozdělit ho lze dvě části - bojový prostor na obvodovém zemním valu a na týlovou část obsahující za sebou dva obdélníkové kasematové trakty, které sloužily jako šíjová kasárna pro plánovanou posádku radíkovského fortu.

„Nemovitost představuje zajímavou příležitost k podnikání či spojení příjemného bydlení a podnikání, na parcele je totiž možné vystavět dům pro správce památky,“ láká zájemce realitní kancelář. Cena je k jednání. Představa prodávajících se podle Jana Bednáře pohybuje v řádu milionů korun.