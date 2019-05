I když se zpočátku kvůli dešti zdálo, že letošní ročník bude slabší, tak se obavy organizátorů naštěstí nenaplnily. S tím, jak kolem třetí hodiny déšť ustával se postupně náměstí zaplňovalo a za chvíli už bylo mezi stánky jen těžko k hnutí.

Jako doprovodný program na pódiu zahráli například Ready Kirken, The Boom, Ústečanka či Burizon. Nezapomnělo se ani na děti, na které čekal kouzelník Flažolík, klauni a dvojice divadel.

Pivovary nabídly široký výběr

„Přivezli jsme zhruba sedm různých sudů plus dalších asi patnáct druhů lahvových. Vybíráme z českých pivovarů z toho, co nám chutná a co tady na jarmarku není zastoupené. Máme tu pivo ze Sokolova, z Prahy… Také tu máme široké spektrum příchutí, nejen nějakou konkrétní. Příkladem je malinové pivo či s nakuřovaným sladem, které má mít efekt uzeného," říká Tomáš z Ústecké pivotéky.

„U nás v Lobči máme sortiment asi osmi druhů piva a sem jsme přivezli na výběr čtyři, a to piva belgická. Z těch normálnějších tady máme ležák a černou dvanáctku, poté polotmavou čtrnáctku se špetkou koriandru nebo také silnou osmnáctku speciál z klášterních kvasnic. Tento druh vaříme jen jednou ročně a vozíme jí na festivaly, protože to jednak nikdo nemá a ač se nezdá, tak se pije ve velkém a má velký úspěch. Lidé se pro ni i vrací. Doufám, že se tržby ještě malinko zvednou, že bude hezky a hokej nám k večeru nevezme zákazníky,“ sdělil Václav Kopecký, z pivovaru Lobeč.

„Oproti původnímu programu nám jeden pivovar účast odřekl z důvodu náhlého nedostatku personálu a druhý se též omluvil za neúčast. Tím pádem bychom zde měli mít pětadvacet stánků. Jsou z různých oblastí Čech, nejdále myslím z Plzně. Teď je tady úplně plno, lidé evidentně čekali, jak to nakonec bude s počasím. Podle odhadů nás průměrně za den navštěvuje kolem osmnácti tisíc návštěvníků, ještě uvidíme, jak se to vyvine dnes večer, jestli se počasí nezkazí. Pokud to bude takto pokračovat, tak si myslím že se opět dostaneme k velmi slušné návštěvnosti, která každoročně stoupá," uvedl Jiří Šťovíček, z pořádajícího Pivovaru Hotel Na Rychtě.

Termín se přizpůsobil hokeji

"Samozřejmě je možné že nám někdo uteče na hokej, ale počítám že ten odliv nebude velký, jak je to jen základní skupina. Termín pro konání akce díky tomu pečlivě vybíráme. Asi před čtyřmi roky jsme hráli semifinále, a to se Kostelní náměstí skoro vyprázdnilo, což potom nebylo fér vůči těm vystupujícím, a tak jsme termín upravili, aby se to už nestalo," je si hokejové konkurence vědom Šťovíček.

"Letos je to již devátý ročník, už se o nás naštěstí ví a spousta lidí přijede i na doporučení. Je tady i hodně Němců, dokonce máme i většinu hotelu obsazenou právě návštěvníky z Německa. Obsazení máme víceméně stejné, spíše se nabalují noví a noví stánkaři. Bohužel jsme omezeni prostorem a nenašli jsme jiný vhodný, kde lze naší akci rozšířit. Už se nám ozývají i hlasy ohledně toho, že je tu moc lidí a dá se tady špatně procházet, což ale zase na druhou stranu svědčí o oblíbenosti akce. Díky náročnosti pořádání jsme přemýšleli i o zavedení symbolického vstupného, to ale ovšem není možné vzhledem k množství vchodů z OC a okolnímu přístupu. Osobně jsem pár piv i ochutnal, ale na toho, kdo si zde vedl nejlépe, si počkejme do vyhlášení degustační soutěže,“ uzavřel Šťovíček.