Dovolená v mnišském hábitu. Parta z Třebíčska vyrazila na netradiční výpravu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Někdo rozjíždí čas letních dovolených cyklistikou, jiný si zaplatí all inclusive u moře. To partička starých kamarádů kolem Vladimíra Nováka ze Stříteže u Třebíče měla letos dávno jasno, co dělat ve čtyřech posledních červnových dnech. Pořídili si předem mnišské hábity, uklidnili manželky, že se bezesporu vrátí v pořádku, vytvořili plán pánské jízdy a když nastal den D, jejich akce „Poutníci z Jiřic“ mohla začít.

Ve čtvrtek 27. června dvanáctce účastníků zájezdu ve Stříteži požehnal farář a zahrála dechovka. Však je čekala cesta po jihu Moravy. Ještě nějaké to štamprle, guláš, společné foto a pak nástup do autobusu a hurá směr Jaroslavice. „Já ani nevím, jestli je to recesistická cesta. Asi trochu jo," zamyslel se Novák. „Člověk se nemá furt jen za něčím honit. Je potřeba se zastavit, popřemýšlet. Pojedeme se proto podívat po církevních památkách, kapličkách a kostelících. Zkrátka po krásách, ne kráskách, Znojemska a Mikulovska," prozradil. Nezastírá, že přijde ve vedru vhod chládek a občerstvení ve sklípku. „Z Jaroslavic se přesunem do Nového Přerova u Mikulova, nasedneme do vozů tažených koňmi a budeme pokračovat," prozradil. Kdy se člověk cítí volný? Tenhle spolek je různorodý. Například Bohumil Stuchlík pracuje jako vedoucí střediska dřevovýroby, Vladimír Novák provozuje hospodu ve Stříteži, Petr Vystrčil má mimo jiné soukromou spisovnu. Parta už pár podobných "výletů" uskutečnila. „Před pětadvaceti lety jsme chtěli odhodit všechny starosti. A kdy se člověk cítí volný? Když je jen v županu. Zastavili nás policajti, ať se legitimujeme. Copak vy si berete do kapsy občanku, když si oblečete župan? - říkali jsme jim tenkrát," zavzpomínal Petr Vystrčil. V 90. letech se objevily mezistátní tendence vzájemně se omlouvat za různé činy z minulosti, A tak se členové této party shodli, že by bylo dobré se v rakouském Retzu omluvit za plenění husitskými vojsky. „Sehnali jsme koně, oblečení a plánovali cestu k jižnímu sousedovi. Jenže Česká republika ještě nebyla v EU, a tak nás zastavily potíže s vyřizováním veterinární propustky pro koně. Jinak jsme tam dojeli," přidal další vzpomínku Vystrčil. Separatistické tendence Kamarádi se obvykle scházejí v hospůdce na návsi ve Stříteži nebo také v zázemí v Jiřicích poblíž Hostimi. Proto poutníci z Jiřic. „Musím upozornit, že máme separatistické tendence. Chceme pro sebe území Hostimi a Jiřic. Žádáme dálnice do každé vesnice, aby každému narostly třetí zuby a diabetikům cukr zdarma," zdůraznil Petr Vystrčil. Na cestu poutníkům ve Stříteži zamávala mimo jiné manželka Vladimíra Nováka. „Budu usínat s krásnými vzpomínkami," poznamenala. A už spěchala do rodinného podniku točit pivo hostům.

Autor: Hana Jakubcová