Turisté se do Harrachova vrátili. Ve většině tu ale zůstávají jen pár dní, někteří jen den. To se nelíbí jak provozovatelům ubytovacích zařízení, tak zdejší radnici. Propad tržeb i menší objem ubytovaných totiž potrápí i rozpočet horského města, kam plynou poplatky za ubytování.

V červenci se v Harrachově konal mezinárodní závod Gladiator Race Runmageddon. | Foto: Gladiatorrace.cz/Petr Šedivý

Vladimír Petr si Harrachov vybral pro týdenní dovolenou s předstihem. S partnerkou ho to táhne více do hor než k moři nebo na koupaliště. „Procestovali jsme Alpy, Ardeny i Šumavu, Krkonoše nám nějak unikaly. Protože ale stále někde platí nějaká omezení, dali jsme Krkonoše letos,“ popsal mladý muž. Ani on ale nezůstal v Harrachově celý týden. „Přejedeme na druhou stranu Krkonoš, abychom si toho prošlapali více,“ vysvětlil.