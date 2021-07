„Cestovním ruchem je naše obec dotčená dlouhodobě. Už od 50. let minulého století tady vzniká řada chatových oblastí, chat tady v současné době máme šest set čtyřicet,“ říká starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

V obci je také řada rekreačních a ubytovacích zařízení. V zimě jsou velmi vyhledávaná lyžařská střediska Sachova studánka a Rališka. „Bohužel zrovna poslední zima byla kvůli koronavirovým opatřením tristní, vleky prakticky vůbec nejezdily. Snažili jsme se proto alespoň udržovat lyžařské běžecké okruhy,“ ohlíží se za zimní sezonou Bernát.

V letních měsících je alfou a omegou turistiky na Horní Bečvě zdejší přehrada. „Výhodou je její poloha stranou centra obce. Místní tak turistický ruch tolik nepocítí,“ říká starosta Horní Bečvy.

Vedení obce se podle něj vždy snaží hledat rovnováhu mezi potřebami místních lidí a potřebami cestovního ruchu. „Snažíme se, aby vše, co budujeme, sloužilo našim lidem i turistům a rekreantům,“ potvrzuje Bernát.

Stezky u lomu i přehrady

Na letošní turistickou sezonu připravili v Horní Bečvě několik novinek. Tou největší jsou nové vyhlídkové stezky u bývalého pískovcového lomu, který se nachází právě v sousedství přehrady. „Jsou to nenáročné okruhy se čtyřmi vyhlídkami, které zvládnou i rodiny s dětmi,“ ujišťuje Bernát.

Stezky mohou být zajímavou alternativou pro ty, kteří nechtějí strávit celý den jen u vody, ale chtějí si užít i procházku lesem a relaxovat ve stínu stromů. Zbudování stezek a vyhlídek přišlo na 4,2 milionu korun, polovinu nákladů pokryla získaná dotace.

Další novinkou je stezka kolem přehrady, jejíž první etapa se právě dokončuje. Vzniká ucelený zpevněný okruh kolem vodní nádrže pro chodce a také pro maminky s kočárky či bruslaře. Jeho součástí je také nové dětské hřiště. „Už nyní je zde čilý ruch chodců, ale bohužel také cyklistů, pro které však stezka určená není. Budeme se zřejmě zpočátku potýkat s tím, že značka Sesedni z kola nebude respektována,“ mrzí starostu.

Automat na suvenýry

Jiná novinka se týká informačního centra, které je součástí knihovny v Horní Bečvě. Před vstupem do budovy před letošní letní sezonou přibyl automat na suvenýry. „Zájemci si v něm budou moci koupit například turistické známky, některé mapy, suvenýry, plechové hrníčky a také nápoje,“ přiblížila Jiřina Bernátová z infocentra a knihovny v Horní Bečvě.

K nákupu automatu se obec rozhodla po loňské rekonstrukci budovy knihovny a infocentra. Dělalo se zde zateplení i nová vzduchotechnika. Obec na opravy získala dotaci, podmínkou však bylo, že prostory nebudou komerční. Pro prodej suvenýrů tak bylo potřeba najít jinou alternativu – zvítězil automat.

Do „íčka“ na Horní Bečvě si přijdou každý rok pro radu a informace stovky turistů. Nejsilnějšími měsíci jsou červenec a srpen, kdy jich bývá okolo osmi set. „V červnu a září to pak bývá do pěti set lidí každý měsíc. Často se ptají na nejfrekventovanější cíle v okolí, jako jsou Pustevny, Radhošť či rožnovský skanzen,“ uvedla Jiřina Bernátová.