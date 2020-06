Italská letoviska zlevňují. Zájem Čechů o dovolenou přesto klesl o 70 procent

Italská letoviska zlevňují podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) ubytování v průměru o deset až 15 procent, apartmány jsou levnější až o pětinu. Provozovatelé ubytovacích zařízení také poskytují zdarma některé doplňkové služby. Asociace to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Cestovní kanceláře podle ní uvádějí, že do Itálie na dovolenou letos pojede 180 tisíc Čechů. Proti loňsku by to byl pokles o 70 procent. Snižování cen v Itálii dnes ČTK potvrdila cestovní agentura Invia, která na některých místech eviduje zlevnění až o 30 procent.

Lidé na pláži. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Letoviska v severní Itálii, zejména Lignano, Bibione a Caorle, patří podle AČCKA mezi nejoblíbenější cíle letní dovolené Čechů, ale také Němců a Rakušanů. V lokalitách žije minimum stálých obyvatel a koronavirová nákazu se tu příliš nešířila. "K 15.červnu činí podle místních zdrojů celkový počet nakažených 99 osob," uvedla výkonná ředitelka AČCKA Tereza Picková. Informace o cestování po koronaviru najdete v našem speciálu ZDE Kvůli koronavirové krizi a stagnaci prodeje pobytů italští hoteliéři zlevňují ubytování či poskytují zdarma jindy placené služby. Podle Pickové se jedná například o bezplatný vstup na pláž, parkování, vstupy do zábavních vodních parků, pokud jsou propojené s hotelem. Dále to může být půjčení sportovního vybavení zdarma, bezplatné občerstvení z minibaru, případně wifi na pokoji zdarma, řekla ČTK. PŘEHLEDNĚ: Cesta k moři je volná. Pozor ale na nařízení v jednotlivých zemích Přečíst článek › "Ceny v Itálii jdou opravdu dolů, někde evidujeme pokles dokonce o 20 až 30 procent," sdělila ČTK mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Za poslední měsíc podle ní prodej pobytů v Itálii, která byla koronavirem silně zasažena, roste v řádech desítek. Nejčastěji si lidé vybírají dovolenou v Kalábrii. "Odhadujeme, že postupem času bude zájezdy do Itálie nakupovat více klientů. Momentálně na plné čáře vítězí Řecko," dodala Řezníčková. Ceny letos na sezonu podle AČCKA nezvyšují ani obchody a restaurace na pobřeží. Rozestupy mezi slunečníky V Itálii platí povinné rozestupy mezi slunečníky, pravidelně jsou dezinfikována lehátka a dětská hřiště. Dezinfekce je pro veřejnost k dispozici u vstupů do restaurací, obchodů, hotelů, ale také na plážích a hřištích. Jídlo či ložní prádlo je hostům předkládáno zabalené, aby se předešlo kontaminaci. Nošení roušek je podle AČCKA povinné ve společných uzavřených prostorech. Podle lékařky Jany Ježkové, která řídí služby zdravotní asistence v zahraničí u Europ Assistance, bude nutné sledovat, jak se pravidla v jednotlivých destinacích vyvíjejí. Vzhledem k tomu, že vlády přistupují k rozvolňování a zpřísňování obvykle ve vlnách, může podle ní hrát velkou roli i přesný termín dovolené. Na dovolenou za hranice po vlastní ose? Cestování automobilem má svá úskalí Přečíst článek › Itálie patří u Čechů k nejoblíbenějším letním destinacím. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 605.000 českých turistů. Itálie byla na původní mapě ministerstva zdravotnictví zařazena jako země se středním rizikem nákazy, nyní už je mezi nízkorizikovými státy a cestovat tam i zpět je možné od pondělí bez omezení.

