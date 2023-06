Zvlášť během dlouhých letů musí dřív nebo později nevyhnutelně přijít ona chvíle – člověku se chce na záchod. Poté, co v letadle projdete uličkou mezi ostatními pasažéry, nasoukáte se do stísněné kabinky a vykonáte potřebu, je na řadě ta nejnepříjemnější část. Spláchnutí. Hlasitý zvuk, u kterého máte pocit, že jste právě vzbudili všechny spící cestující, pak v nejednom člověku vzbuzuje palčivé otázky. Co se stane po spláchnutí záchodu v letadle a vypouští se obsah už za letu?

Po stisknutí tlačítka splachování se otevře ventil na dně mísy. V odpadní nádrži je tlak nižší než v kabině, díky čemuž je obsah vysán do speciální nádrže. | Foto: Wikimedia Commons, Wrightbus, CC BY-SA 3.0

Možná i díky onomu charakteristickému zvuku spláchnutí se dodnes mnoho lidí mylně domnívá, že se obsah WC se v letadlech vypouští už za letu; podobně jako fungují záchody třeba ve vlacích. Naštěstí tomu tak není, takže když nad sebou uvidíte letadlo, opravdu se nemusíte bát, že vám na hlavě přistane nechtěné překvapení.

Co se stane, když použijete záchod v letadle:

CO SI O WC V LETADLECH PŘEČTETE:



* Patentovaný podtlakový systém

* Tanky se speciální pojistkou

* Z mimozemšťana byl exkrement

* Pískací kadibudka

Geniální podtlak

Veškerý odpad letí celou cestu v izolované nádrži v zadní části letadla. Tam se dostane díky speciálnímu podtlakovému systému, který vynalezl a patentoval už v roce 1975 James Kemper. Po stisknutí tlačítka splachování se otevře ventil na dně mísy. A protože je v odpadní nádrži tlak nižší než v kabině, je tak obsah vysán do speciální nádrže.

„Aby se zabránilo šíření nepříjemného zápachu, přidávají se speciální chemikálie,“ vysvětluje Harold Hamphrey v článku pro server Travel Waiting. „Mimochodem rychlost, kterou tlak nasává nečistoty do speciální nádrže, je až dvě stě kilometrů v hodině,“ lze se dočíst perličku v internetovém magazínu StoryMag.

Systém založený na podtlaku a nepřilnavé záchodové míse je tak dobrý, že technologie nepotřebovala od roku 1982, kdy se začala používat, žádné vylepšení. Ostatně běžné splachování vodou by bylo velmi nepraktické už kvůli pohybům letadla, protože voda by mohla ze záchodové mísy vystříknout.

Jak navíc podotýká Jonáš Jenšovský v článku pro web Věda živě, tekutina cirkuluje každým spláchnutím, takže letadlo by jí muselo nést stovky litrů, což by se výrazně projevilo na spotřebě paliva

Pojistka proti zákeřným pilotům

Spolu s pasažéry i posádkou putuje vše, co vyprodukovali, až do cílové destinace. Ani kdyby pilot chtěl, nemůže obsah nádrže za letu vypustit, protože tanky mají pojistku. Odpadní šachtu je tak možné otevřít teprve po přistání letadla, kdy je k němu fyzicky připojen speciální servisní vůz.

Ovšem i sebelepší systém může občas selhat. V minulosti se objevily případy, kdy odpadní nádrž prosakovala. „Od roku 1979 jsou záznamy o více než třeceti takových událostech,“ připomíná Jonáš Jenšovský.

Mimozemšťan? Kdepak, něco horšího

Taková nehoda se stala například letos 12. května, kdy o události informoval zpravodajský server CBS News. Obyvatelé města Burnsville v americké Minnesotě zrovna čekali na svou objednávku v jednom z podniků fungujícím stylem Drive Thru (rychlé občerstvení, kdy se objednává přímo z vozu – pozn. red.), když jim na čelním skle přistál „hnědý déšť“. Které letecké společnosti systém selhal, se nepodařilo dopátrat.



Další poněkud bizarní případ se stal v roce 2018 v indické vesnici Fezilpur Badl, kam dopadl velký kus ledu o hmotnosti přibližně deset kilogramů. Vesničané si mysleli, že jde o mimozemský objekt. Do svých domovů si dokonce odnesli vzorky, které byly později poslány k chemické analýze. Ukázalo se však, že mimozemšťani s tím neměli co do činění. Jednalo se o exkrementy letecké společnosti. Kusem ledu naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Jak to bylo v minulosti?

V dnešní době jsou už podobné případy opravdu ojedinělé. V minulosti to však bylo úplně jinak, jak přibližuje Wikipedie . Například britský létající člun Supermarine Stranraer, který poprvé vzlétl roku 1934, měl toaletu přímo otevřenou do vzduchu. Díky pískavému zvuku, který byl způsobován proudem vzduchu po zvednutí prkénka, si letadlo vysloužilo přezdívku Whistling Shithouse, což lze přeložit jako Pískací kadibudka.

Člen posádky na palubě letounu Vickers Wellington umisťuje noční světlice na místo ve stísněné zadní části trupu. Vpravo lze vidět chemickou toaletu Elsan, kterou bylo velmi nepříjemné používat.Zdroj: Wikipedia Commons, Stanley Arthur Devon, volné dílo

Během druhé světové války byly v mnoha bombardovacích letadlech používány chemické toalety. V podstatě se však jednalo o kbelík se sedačkou a krytem, který velmi často přetékal. Tento typ toalety bylo opravdu nepříjemné používat, zvlášť pokud pilot musel provést bez varování úhybný manévr a další člen zrovna seděl na přeplněném kbelíku.

Že se pak obsah často rozprskl po celém letadle, asi raději není třeba zdůrazňovat. Posádka tak raději používala láhve, a když už museli takříkajíc „na velkou“, posloužila jim lépe lepenková krabice. Tento odpad poté jednoduše z letadla vyhodili.

Takže až příště půjdete v letadle na záchod a malá kabinka vám bude připadat nepohodlná, vzpomeňte si, jak to fungovalo dřív. Pak jistě uznáte, že vynález Jamese Kempera je vskutku geniální.

Věděli jste, že…



- Komerční let nemusí mít fungující toaletu. Dodnes neexistuje předpis, který by to nařizoval, takže například v roce 2015 odstartovalo z Westchesteru letadlo, jehož záchod byl mimo provoz. Cestujícím tak nezbylo nic jiného, než dvě a půl hodiny až do cílového Chicaga zadržovat.

- Na WC v letadle musí být popelníky. Toto naopak předpisy nařizují. Přestože je kouření zakázáno, je to jakási pojistka proti – mírně řečeno – hlupákům. Úřady chtějí mít jistotu, že popel neskončí v normálním koši, který je vysoce hořlavý.

- Po přistání se odsávání odpadu věnují většinou ti stejní lidé, kteří na ranveji mávají svítícími tyčemi. Celý proces čištění odpadní šachty pak zabere přibližně deset minut.

