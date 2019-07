Na ulici 28. října u náměstí si můžete povšimnout značek na vnitřní straně podloubí. Obvyklý kolemjdoucí si pomyslí, že takovéto grafity jsou nevkusné. Zasvěcení ale vědí. Jedná se o zkratku LSR, Luft Schutz Raum, která značí protiletecký kryt z druhé světové války.

Zprávy o náletu se dozvídali občané rozhlasem, kdy byl vyhlášen letecký poplach. Existovaly mapky, podle kterých si dokázali určit, kolik minut jim zbývá, než se nebezpečí přiblíží. „Takže tím oni věděli, kolik mají času, kam stačí ještě doběhnout. Protože někteří nevěřili krytům, a běželi se schovat do lesů, někde mimo město,“ komentuje historik Muzea Novojičínska Jan Číp.

Počítalo se, že v krytu člověk stráví pouze pár hodin. „Mohl by jim dojít kyslík, při použití zápalných bomb se to stávalo, kdy to vlastně hořelo všechno, a ten kyslík se spotřeboval na požáru. Takže lidé se v krytech udusili. U nás se to stalo v Praze.“ uvedl historik. Co se nacházelo v krytu? „Tam byly lavice, případně ještě nářadí, aby se prokopali ven. Kdyby byli zavaleni, ať nemusí čekat,“ vysvětluje historik. Plynovou masku měli lidé sebou. „Každý měl svoji masku, protože to byl strašák z první světové války,“ dodává.

Dnes na místě můžete spatřit dvě bílé šipky, které tehdy udávaly směr. Obě mají rozměry třicet centimetrů vodorovně, a stejně tak čára jdoucí směrem dolů. Šířku má šipka čtyři a nápis měří sedmkrát patnáct centimetrů. Barva přečkala desítky let. „To jsou kvalitní barvy ze třetí říše, i když se všechno dělalo už náhražkově, tak to vydrželo,“ uvedl Jan Číp.

Hana Vítková