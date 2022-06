Většinu svého profesního života řídila projekty v oblasti informačních technologií a pohybovala se mezi pragmatickými manažery. Jak uvádí na svém webu, vnitřně však cítila, že ji mnohem víc láká psaní, cestování a poznávání zajímavých míst a lidí. První itineráře cest spolu se zážitky z nich začala psát pro svou rodinu a přátele. Nadchlo ji to natolik, že najednou přesně věděla, kterým směrem se chce v životě vydat. Prostě se našla v cestování a psaní o něm.

„Už odmala mě lákalo kempování, stanování a cestování. Dnes se svým manželem už nějakých dvanáct let karavanujeme. Láká mě na tom především ta neuvěřitelná svoboda, kdy se můžeme na poslední chvíli rozhodnout, kam se pojede. Můžete se rozhodnout, zda chcete mít pohodovou dovolenou, kdy někde zakempujete a nic neřešíte, nebo naopak máte chuť na aktivní dovolenou, tak máte možnost být každý den úplně někde jinde,“ řekla pro Deník Klára Hájek Velinská.

S boomem karavaningu se také rozvíjí potřebná infrastruktura. Nemusí přitom jít nutně o kempy. Poslední dobou rychle přibývá takzvaných stellplatzů, což jsou oficiální karavanová stání na zpevněné ploše, ale mimo kempy. Karavanisté zde najdou potřebné zázemí. Mohou zde přenocovat, vyprázdnit toaletu, vylít takzvanou šedou vodu ze sprchy či dřezu, doplnit čistou a pitnou vodu na další cesty, dobít baterie nebo vyhodit komunální odpad.

Jak kempovat mimo kempy?

„My jako Asociace kempování a karavaningu jsme začali pořádat i kurzy pro starosty, kteří mají o zřízení takových míst zájem, kde jim vysvětlíme, o co jde. Přiblížíme jim, kolik to asi bude stát a že se toho nemusejí bát. Zpracovali jsme k tomu i informační brožury, aby věděli jak zpracovat žádost o dotaci. Jsme rádi, že se tato infrastruktura rozšiřuje, protože ještě tak čtyři roky zpátky bylo vše v plenkách. Jsou kraje, které v této oblasti hodně pokročily. Zmínit lze například Jihočeský, Moravskoslezský, Olomoucký nebo Liberecký kraj,“ uzavírá propagátorka karavaningu.

Karavanů začalo přibývat hlavně za covidu



K velkému rozvoji karavaningu u nás přispěl překvapivě covid a s ním spojená omezení. Zavřené hotely, omezené služby, problémy s cestováním do zahraničí a riziko, že skončíte v cizí zemi v karanténě, to vše vedlo mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů k tomu, že chtěli stále častěji strávit dovolenou doma. Zájem o karavany tak raketově vzrostl. „Nic nenasvědčuje tomu, že by tento boom opadával. Prodeje karavanů neustále rostou. S příchodem covidu se skladové zásoby karavanů okamžitě vyprodaly, pak se vzhledem k problémům v dodavatelských řetězcích snížila nabídka. Dnes je běžné, že na nový vůz čekáte třeba rok,“ podotýká Klára Hájek Velinská.



Zda jdou víc na odbyt kompletně vybavené karavany, nebo spíše základní modely, se podle ní nedá říct. „Jsou lidé, kteří mají peněz dost a koupí si karavan v plné výbavě. A pak jsou ti, co si koupí základní model a třeba během zimy, kdy s ním nejezdí, si ho nechají postupně dovybavit nebo si to dodělají svépomocí a tím něco ušetří,“ říká.