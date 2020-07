„Touto aktivitou chceme přispět k oživení tuzemského cestovního ruchu,“ uvedl vedoucí oddělení kultury Středočeského kraje Lukáš Halenkovský a doplnil: „A zároveň podpořit návštěvnost zapojených příspěvkových organizací. Věřím, že tak, jak je trojvstupenka nastavena, může být atraktivním produktem pro jednotlivce, ale především pro rodiny s dětmi, které tak ušetří padesát procent oproti standardním cenám vstupného do těchto objektů.“

Zakoupená poukázka Klíč k pokladům umožňuje svému majiteli vstup do sedmi objektů v Kutné Hoře a Kolíně – tedy do jedenácti stálých expozic a dvanácti dočasných výstav a také do vizuálních heren GASK.

Klíč k pokladům – místa prodeje:

GASK – Galerie Středočeského kraje, Barborská 51, Kutná Hora

České muzeum stříbra – Hrádek, Barborská 28, Kutná Hora

Veigertovský dům, Brandlova 35, Kolín

Trojvstupenka Klíč k pokladům vyjde ve variantě plného vstupného na 350 korun a celková výše vstupného je tak ponížena o třicet procent stejně jako u vstupného sníženého (pro děti, studenty a seniory), která stojí 180 korun. Padesátiprocentní úsporu pak představuje rodinná vstupenka pro dva dospělé a maximálně tři děti do 15 let, kterou rodiny pořídí za 600 korun.

Vyčerpané poukázky navíc budou na konci sezóny slosovány o pěkné ceny. Pravidla soutěže jsou k dispozici ZDE.

Klíč k pokladům – jaké objekty a expozice mohou návštěvníci navštívit:



GASK – Galerie Středočeského kraje (Kutná Hora) – vstup do celého objektu



Hrádek (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – okruh I.



Kamenný dům (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – vstup do celého objektu



Tylův dům (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – vstup do celého objektu



Veigertovský dům (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu



Červinkovský dům (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu



Dvořákovo muzeum pravěku (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu



Hrádek (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – 20procentní sleva na okruh II. po předchozí rezervaci

