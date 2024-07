Kloš jelení si ve svém životě potrpí na sání krve především z jelenů a srnců. Když však narazí na člověka, může mu jeho výlet do přírody notně znepříjemnit. Je totiž nesmírně otravný a na rozdíl od různých much se ho zvláště v hejnu nejde jen tak zbavit, natož snadno zabít. Nepůsobí na něj ani běžný repelent. Čas klošů přijde už co nevidět.



Jak vypadá kloš jelení

Kloš jelení – latinsky lipoptena cervi - připomíná létající velké klíště, jehož tělo dosahuje 4 až 5 milimetrů. Tělo s šesti končetinami je ploché a notně ochlupené.

„Silné nohy směřující do stran jsou opatřeny drápky, které usnadňují pohyb v srsti hostitele,“ uvedl specializovaný web Klíšťata ve městech.

„Kloš se dokáže pevně držet na kůži nebo v srsti, a protože je plochý a pružný, není ani úplně snadné ho zamáčknout. Nejde ho ani zabít běžným plácnutím,“ uvedl specializovaný web Zvěrolékařka.

Web doplnil, že vedle lidí je kloš samozřejmě nepříjemný i pro psí mazlíčky.

Nepříjemné setkání s klošem:

Kloš jelení - zajímavosti

Kloš jelení je takzvaný ektoparazit jelenů a dalších savců, jako jsou jezevci, lišky nebo divoká prasata, uvedl specializovaný web Arthropodafotos.

Ze života klošů je pak například známo, že …

Samice vyprodukuje během asi deseti měsíců svého života 20 a 25 larev.

V děloze samice se vyvíjí jediná larva, která se rodí jako prepupa, což je jedno z vývojových stádií. „Larva je vyživována přídatnými žlázami v děloze, podobně jako je tomu u much tse tse,“ píše se ve skriptech Zoologie pro veterinární mediky.

Prepupa je bílé barvy, nicméně později ztmavne a zakuklí se v lesní půdě. Po opuštění kukly hledá již okřídlený dospělec vhodného hostitele.

Jakmile dospělec připomínající létající klíště najde vhodného hostiteli, přilne k němu a shodí křídla. Samci i samice sají krev z hostitele.

Dospělci žijí a páří se přímo na hostiteli.

Kloš jelení - makrofoto:

Jak moc je kloš nebezpečný pro člověka

Biologické centrum Akademie věd České republiky pod vedením Václava Höniga na svém webu popsalo, že z pohledu člověka se jedná o nepříjemného obtěžujícího parazita, který ho bude obtěžovat především v lese zhruba od začátku září, kdy se líhnou dospělci. Vzhledem k letošnímu teplému počasí lze očekávat, že se dospělí létající kloši objeví v lesích daleko dříve.

Přestože kloš napadá zejména zvířata, útoky na člověka nejsou výjimkou.

„Zdravý člověk odnese bodnutí klošem jen svědivým pupínkem, zato u lidí se sníženou imunitou může dojít k infekci bakterií Bartonella. Ta způsobuje nepříjemný zánět kůže trvající i několik týdnů,“ uvedlo Biologické centrum Akademie věd České republiky.

Dobrou zprávou však je, že oproti klíštěti kloš jelení nepřenáší klíšťovou encefalitidu ani borreliózu.

Jak se proti klošům bránit

Obecně je známo, že běžné repelenty na kloše jeleního prakticky nefungují.

„Jedinou radou je vyhnout se místům, kde se kloši obvykle vyskytují – typicky tedy smrkové podrosty, louky s vysokou trávou na okraji lesa například poblíž míst, kde nocuje vysoká zvěř,“ radí například Horská veterinární klinika Trutnov.

