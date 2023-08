Chystáte se na dovolenou a berete s sebou kola? Pak se dobře ujistěte, že máte nosiče kol v dobrém stavu a že víte vše o tom, jak do nich kola správně upevnit a jak je převážet, abyste nedostali tučnou pokutu. Je lepší pořídit si nosič kol na střechu nebo raději za auto? A jaké jsou nejčastější chyby při upevňování kol do nosičů?

Nosič při přepravě kol využívají nadšeníi i příležitostní cyklisté.. | Foto: Shutterstock

Chystáte-li se na dovolenou plnou krásných projížděk na kole, budete nejspíš řešit otázku, jak kola převézt. Než pro ně vyberete vhodný nosič, zamyslete se nad tím, co od něj očekáváte, kolik do něj chcete investovat a jak často budete podobné vyjížďky podnikat. Vybrat si totiž můžete ze střešních nosičů, nosičů kol na tažné zařízení, případně zvolit nosič na zadní dveře.

Nejdůležitější však bude způsob, jak kola do nosiče upevníte. V případě, že to uděláte špatně, nebo kola dostatečně nezajistíte proti pohybu, hrozí vám pokuty v řádu několika tisíc korun až tisíců eur.

Na střechu nebo za auto?

„Nejpohodlnější a nejvíc univerzální na přepravu je nosič kol na tažné zařízení, jehož instalace je velice snadná, stejně jako následná manipulace s koly. Musíte ale počítat s tím, že se jedná o nejdražší variantu, a navíc je potřeba zažádat o vydání 3. registrační značky vozidla pro nosič kol,“ doporučuje jeden z prodejců střešních nosičů.

V případě, že tažné zařízení v podobě koule na autě nemáte, můžete využít nosič na páté zadní dveře, tedy kufr, který má ale spoustu nevýhod: nelze jej namontovat na sedan, vyžaduje montáž ve více lidech, může poškodit lak na autě, může ničit panty pátých dveří a omezovat výhled zadním okénkem.

Střešní nosič na kole je nejčastější a nejlevnější metodou, jak přepravovat kola.Zdroj: Shutterstock

Pokud se chystáte nosič kol využívat spíše sporadicky, vystačíte si nejspíš se střešním nosičem. Je to ekonomicky nejvýhodnější řešení, bez problému převeze až čtyři kola, a navíc jde o univerzální a velmi skladný nosič.

Jak kola správně upevnit

Pokud jste se rozhodli převážet kola mimo interiér vozidla pomocí nosičů, dobře se před cestou ujistěte, že jste nosiče dobře upevnili a že jsou v dobrém stavu.

„V případě střešních nosičů se kromě správného upevnění doporučuje také omezit rychlost jízdy. Kvalitní výrobky zvládnou i 130 kilometrů za hodinu, některé nosiče však mají doporučenou rychlost pouhých 90 nebo dokonce jen 70 kilometrů za hodinu. Zároveň je potřeba zjistit maximální nosnost střechy vašeho vozu,“ upozorňuje web Svět outdooru.

Časté chyby v převážení kol

„Nejčastější chybou bývá špatné a nedostatečné připevnění kol k nosiči, které může skončit extrémně nebezpečnou událostí, jakou je uvolnění a pád kola z nosiče za jízdy. Maximální důslednost v připevnění kol k nosiči by proto měla být samozřejmostí,“ upozorňuje web Povinné ručení.

Jako další velkou chybu, kterou lidé často dělají ve snaze uspořit pár tisíc, je nákup levných nosičů na kola, které někdy nabízejí jen mizivou kvalitu.

Na toto téma hojně diskutovali nadšenci cyklistiky na fóru Bike forum. Například uživatel MlokCZ píše: „Samozřejmě i levný nosič může kola udržet, ale je nutné to ještě pořádně pojišťovat navíc, montáž je náročná, certifikace do větších rychlostí žádná nebo maximálně do 90 km/h. Stahovací mechanismus může poničit více zeslabované rámy (promáčknutí), ale pokud se to dobře neutáhne, pak to nedrží.“

Rovněž je vhodné kola před převážením dobře zkontrolovat, jestli v nosiči skutečně pevně drží a totéž překontrolovat i po pár kilometrech jízdy.

Velkou chybou je převoz nezajištěných bicyklů v kufru vozidla. To je totiž časté řešení, pokud cestujete pouze ve dvou a vyřešíte převoz nákladu sklopením zadních sedaček.

„Při prudkém brždění či autonehodě se volně pohybující těžké předměty mění v neřízenou střelu, která může způsobit vážné zranění i smrt. Náklad je proto potřeba dobře upevnit ve voze například popruhy,“ doporučuje web Svět outdooru. Staré dobré „gumicuky“ však raději vyměňte za bezpečné stahovací popruhy.

O důsledném zajištění kol hovoří i motoristický magazín Autoweek, který doplňuje, že za tento přestupek hrozí především v zahraničí pokuta v řádu tisíců eur.

Pozor na zadní nosiče

Zatímco u střešních nosičů je kromě dostatečného upevnění, stavu nosičů a nosnosti střechy potřeba kontrolovat hlavně výšku podjezdů a tunelů, u nosičů na tažné zařízení se můžete nevědomky dopustit chyby, za kterou hrozí i vysoké pokuty. A to i přesto, že jste vše udělali podle návodu.

„Když je nosič kola umístěn na tažném zařízení, není dobře viditelná registrační značka vozidla. A to odporuje zákonu, za což můžete být pokutováni. Výrobci někdy poskytují i tabulku s údaji shodnými na SPZ, ovšem i to odporuje zákonu, stejně jako podomácku vyrobená poznávací značka,“ varuje motoristický web Autozine.

A jaké je tedy řešení? Existují hned dvě. Buď můžete sejmout registrační značku a umístit ji na nosič kol, nebo zažádat o vydání třetí tabulky registrační značky na příslušném úřadě. Druhá možnost je mnohem praktičtější, protože značka zůstane upevněna na nosiči kol a vy se nemusíte neustále starat o to, zda jste ji nezapomněli před jízdou přendat.

Kontroly správného uchycení

V případě, že se vám nosič na kolo v průběhu dovolené porouchá, nebo ztratíte jakoukoliv jeho část, další jízda s upevněnými koly se nedoporučuje. Pokud vás totiž zkontrolují během jízdy policisté, hrozí vám tučná pokuta i další postihy, a o tom, že svým nezodpovědným jednáním můžete ohrozit na zdraví posádku svého, ale i jiného vozu, není třeba dlouze mluvit.

Za přepravovaný náklad a případné škody, které vzniknou v důsledku jeho uvolnění, nese plnou zodpovědnost právě řidič.

„Policie bezpečné upevnění kol na autech kontroluje. V případě, že při kontrole policisté odhalí nebezpečné umístění či špatné a nedostatečné zajištění nákladu, pak řidiči hrozí nejen několikatisícová pokuta, ale také mu policisté mohou zakázat další jízdu,“ řekla mluvčí Policie České republiky Eva Kropáčová pro Český rozhlas.