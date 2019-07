Někteří mohykáni v místním lese mají až 150 let. Les kolem šumí, ptáci zpívají a mě baví jen tak se zastavit a přemýšlet – o lese, horách i o životě. Krkonošská stezka korunami stromů byla otevřená v létě 2017, její vybudování – od prvních povolení po první návštěvníky, trvalo pět let. První rok ji navštívilo 330 tisíc lidí, v nejrušnějších dnech dorazí až 4000 návštěvníků.

Míří sem turisté, rodiny s dětmi, přitahuje pozornost lidí z Polska i Německa. Díky bezbariérovosti si nahoru vyjedou i lidé na vozíku nebo rodiny s kočárky. A stezka baví všechny. Nabízí totiž nejen krásný výhled a exkurzi do lesa, ale na okolních cedulích i spoustu zajímavých informací.

Za tajemstvím lesa

Prvních 440 metrů lesem vede lesem. Než začnete stoupat věží na vyhlídku, zastavte se v jejích základech, v jakési „podzemní jeskyni“, kde je expozice věnovaná půdě. Ze stropu visí opravdové kořeny smrku a z informačních tabulí se dozvíte, jak to vypadá pod zemí lesa. Pak už se ale začíná stoupat – po širokém dřevěném chodníku a korunami stromů, které jsou vysoké až 35 metrů) stále vzhůru až na věž. Ta je vysoká 42,7 metrů a má tvar hořce, rostliny typické pro Krkonoše (konstrukce se z 26,7 metrů rozšiřuje do 40metrového průměru). Až na vrchol je to 890 metrů. K tomu, abyste mohly nahlížet do korun 80letých smrků a cítit se jako na palubě vrtulníku, ale ani není potřeba dojít až nahoru.

Stezka korunami stromů v Krkonoších láká i v noci:

Věž provádí návštěvníka všemi vegetačními pásy lesa – od mechového, přes bylinné, stromky, keře až po nejvyšší – stromové. Průvodce, nejen vegetačními pásy, turistům dělají kukátkové cedule. Těch je na stezce čtyřicet a jsou namířené na lesní zajímavosti – třeba na lišejníky, o nichž se dozvíte třeba to, že ne všechny potřebují čisté prostředí. Doprovod nám ale také dělají sochy ptáků v životní velikosti.

„Vypadají jako živí, dali jsme si záležet,“ říká Radana Křížová z krkonošské stezky. „Na celém edukačním programu jsme úzce spolupracovali s Krkonošským národním parkem, který zvolil velmi milý a přátelský jazyk v duchu myšlenky škola hrou,“ dodává její kolega Zdeněk Pop. klid.

Vrchol věže nás přivádí nad okolní les, krajina se otevírá a ochoz nabízí výhled na okolí. Jsou tu také Ptačí hodiny, které mají místo číslic dvanáct druhů krkonošského ptactva. Po otočení speciálním klíčem se hodiny rozběhnou a podle toho u jakého obrázku ptáčka se jejich ručička zastaví, vydávají jeho zvuk z reproduktorů. Až se pokocháte krásným výhledem, je tu jedna atrakce pro odvážné děti i dospělé. Osmdesátimetrový tobogán. Za pěkného počasí prý dolů v průměru metrovou trubkou pojedete 11 vteřin.

Zajímavosti krkonošské stezky



* Stezku tvoří 1900 m3 dřeva, které není ošetřené proti dřevokazným houbám.



* Sloupy věže jsou slepené z mnoha trámů, vyráběli je v Rakousku a pak je přivezly zvláštní kamiony, které měly samostatně řiditelné návěsy.



* Stezku montovali 67 dnů.



* Pro kotvení bylo použito 75 mikropilotů.



* Zábradlí tvoří 20,3 km nerezového lanka.



* Od vstupních turniketů k východu je to 2240 metrů.



* Její životnost je 25 let.

Kde se ještě projít v oblacích

Stezka korunami stromů na Lipně

Byla první a nabízí krásný výhled na Lipenské jezero a Šumavu. Je dlouhá 675 metrů, má 40metrovou rozhlednu a leží v nadmořské výšce 901 metrů. Ani zde nechybí didaktické prvky, které rozšíří znalosti dětí i dospělých v oblasti přírody, její ochrany a funkce lesa. Jsou tu i tři zážitkové stanice s lanovými prvky pro dobrodruhy umístěné ve výšce 24 metrů. Dá se sem vyjet lanovkou, „stezkabusem“, dojít po turistické trase nebo dojet na kole, cestu dolů si můžete zpestřit jízdou na terénní koloběžce, kterou si nahoře půjčíte a dole vrátíte.

Stezka v oblacích na Dolní Moravě

V nadmořské výšce 1116 metrů stojí 55metrů vysoká stezka nabízející 700metrovou procházku po dřevěných lávkách a hlavně v oblacích. Pro milovníky dobrodružství a zábavy je na stezce několik adrenalinových atrakcí jako kapka (síť 50 metrů nad zemí), 100metrový tobogán nebo rukáv (síť, kterou si mohou odvážlivci zkrátit cestu z jednoho patra lávky do druhého). Vrchol nabízí dechberoucí výhledy na masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy i na hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch v Orlických horách a dokonce i na Krkonoše.

Stezka na Pustevnách

Nadzemní panoramatická Stezka Valaška, která stojí u horní stanice lanové dráhy na Pustevnách, je dlouhá 610 metrů a zakončuje ji 22 metrů vysoká kaskádovitá věž. Součástí je skleněná vyhlídková plošina a 150 metrů dlouhý zavěšený "himálajský" chodník. Nejvyšší patro věže je ve výšce 1099 metrů nad mořem a za dobrého počasí z něj je možné dohlédnout na Jeseníky či dokonce Velkou Fatru. Je tu i skleněná vyhlídka, která má evokovat pocit, že člověk stojí ve vzduchu.

MICHAELA BUČKOVÁ