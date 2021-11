Již nyní lze říci jasně, že letošní lyžování budou mít mnohem snadnější a příjemnější ti, kteří mají v Tečce potvrzení o kompletní vakcinaci.

Například právě v sousedním Rakousku od včerejška pro vstup do restaurací, kaváren, kadeřnictví nebo na kulturní asportovní akce už nebude stačit negativní test na koronavirus. Nově je potřeba právě aktivní doklad o očkování nebo prodělání nemoci. Stejná pravidla platí i pro hotely a lyžařské vleky. Omezení se nevztahují jen na děti do 12 let věku, a pokud plánujete zástavku ve Vídni, tak pozor zde na děti do šesti let.

Podobně nekompromisní pravidla již několik týdnu ale platí i pro sousední Slovensko. Ani zde bez vakcinace nedáte skoro ani ránu. Navíc Tatranský region je nyní jedním z nejvíce postižených koronavirovou nákazou.

Pro movité lyžaře se včera otevřela možnost ve Spojených státech. Ty se otevřeli 33 státům, včetně těch z EU, po dvou letech. I zde je třeba ale dodat, že všichni cestující musí mít aktivní potvrzení o ukončení očkování dvěma dávkami. Dalšími povinnostmi jsou roušky po celou dobu cesty a sdílení telefonního čísla a e-mailové adresy z důvodu trasování.

