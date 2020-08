Omezení pro cestovatele. Ukrajina kvůli covidu zařadila Česko do červené zóny

Ukrajina zařadila Česko do takzvané červené zóny s nepříznivou koronavirovou situací. Ke stejnému kroku přitom přistoupila u více než 120 států, a to včetně Slovenska. Po příjezdu do země tak turisté z těchto zemí musí předložit negativní test na koronavirus, nebo absolovovat karanténu. Informovala o tom ukrajinská média.

Kontroly v ukrajinském Kyjevě | Foto: Profimedia.cz