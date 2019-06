Kudy k němu: K jezeru se lidé dostanou pohodlně z centra Chomutova, autobusem nebo vlakem. Kousek od jezera je rovněž parkoviště.

Vstupné: 50 korun

O co jde: V celosvětovém unikátu se lidé mohou vykoupat jen kousek od centra Chomutova. Tamní kamencové jezero, jediné svého druhu na Zemi, vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra. Nyní nabízí čistou vodu, která je navíc prospěšná pro zdraví. Rozlehlé jezero nabízí nejen písčité i travnaté pláže a skvělé místo pro koupání, obklopuje ho množství občerstvení, lidé se také zabaví u vodních i plážových sportů. U jezera je i oddělená nudistická pláž.

Jezero Barbora, Oldřichov

Kudy k němu: K jezeru se dá snadno dostat z Oldřichova, lidé mohou dojet autem, nedaleko je také vlaková stanice a zastávky autobusu. Přímo k jezeru v létě jezdí speciální linky z Teplic.

Vstupné: zdarma

O co jde: Krásné velké jezero Barbora, jež vzniklo zatopením povrchového dolu, je nejen skvělým místem ke koupání ve vodě s vynikající kvalitou, ale rovněž turistickým cílem, kde si lidé užijí nejrůznější vodní radovánky. Jezero lemují upravené písčité pláže, na kterých je sociální zařízení, bufety i další vymoženosti. Lidé se mohou zabavit kromě koupání plážovými hrami, jízdou na surfu nebo plachetnici.

Lom Jimlíkov

Kudy k němu: K lomu se lidé dostanou autem, pokud odbočí vpravo z hlavní silnice mezi Jimlíkovem a Mírovou.

Vstupné: zdarma

O co jde: Zatopený kaolinový lom se stal oblíbeným místem plavců. Lidem nabízí příjemné čvachtání v kaolinu, obrovská písková duna, jež ho lemuje, je nejen krásná na pohled, ale mnohé svádí i k nebezpečným kouskům. U vodní plochy si lidé také nerušeně odpočinou při opalování. Okolí lomu je sice poznamenané těžbou, ale pečlivě udržované.

Lom Rabí

Kudy k němu: Lom je dostupný po hlavní silnici vedoucí z Rabí do nedaleké Čepice.

Vstupné: zdarma

O co jde: Čistou vodu a krásné klidné prostředí nabízí lidem šumavský lom Rabí, nacházející se nedaleko hradu Rabí. Lom je mezi místními vyhlášený široko daleko, je vhodnější spíš ke kratší návštěvě pouze za účelem koupání, není totiž přímo u něj občerstvení ani dostatek místa pro víc lidí k opalování se

Veselské pískovny, Veselí nad Lužnicí

Kudy k nim: Pěšky se lidé k Veselským pískovnám dostanou po naučné stezce Veselské pískovny. Cesta je možná také po silnici spojující Veselí nad Lužnicí a Vlkov.

Vstupné: zdarma

O co jde: Hned z pěti oddělených jezer, jež vznikla po těžbě štěrkopísku, nabízí lidem ke koupání Veselské pískovny. Zájemci v nich najdou průzračnou vodu a písčité pláže. Nádherné je také okolí, pískovny obklopují lesy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Lidé u jezer najdou jak klidná místa, kde si nerušeně odpočinou v písku, jsou u nich ale i občerstvení nebo možnosti sportovního vyžití.

Lom Horní Cerekev

Kudy k němu: Hned u lomu se nachází parkoviště, lidé se k němu dostanou odbočením vpravo z hlavní silnice mezi Horní Cerekví a Novou Vsí.

Vstupné: zdarma

O co jde: Jedno z míst s nejčistší vodou na Vysočině lidé najdou u Horní Cerekve. Při koupání v tamním lomu sice lidé musí počítat s chladnější vodou, na druhou stranu je ale i v horkém počasí nesmírně čistá. Lom má pískové dno a voda je téměř průzračná. Ve vodě žije i mnoho druhů ryb. U lomu se dá pohodlně na pláži opalovat, je u něj i občerstvení.

Velký pařezitý rybník, Řásná

Kudy k němu: Rybník je snadno dostupný autem i pěšky po hlavní silnici z obce Řásná.

Vstupné: zdarma

O co jde: Čistý rybník obklopený nádhernými lesy Vysočiny, navíc jen na skok od památkami nabité Telče, to je Velký pařezitý rybník. Rybník se nachází v přírodní rezervaci, při procházce kolem něj lidé mohou vidět množství žab. Voda je čistá, temné zbarvení jí dodává bahnito-písčité dno, rodiny s dětmi i starší lidé ocení pozvolný vstup do vody. V rybníku se dá krásně klidně zaplavat. Nedaleko je občerstvení i kemp.

Lom u Mariánského mlýna, Mikulov

Kudy k němu: K lomu vede z Mikulova silnice Bezručova. Lidé se k lomu mohou dostat také po modré turistické značce, která prochází přes Svatý kopeček.

Vstupné: zdarma

O co jde: Průzračně čistá voda láká množství lidí k lomu u Mikulova, ležícímu u Mariánského mlýna. Zatopený vápencový lom i jeho nejbližší okolí jsou od roku 2014 přírodní památkou nazvanou Lom Janičův vrch. Koupání je přesto povoleno. Místní lom přezdívají i jako malý český Jadran, protože je v něm voda lepší než v moři. Dovolenou u moře připomíná také to, že by si lidé na koupání neměli zapomenout boty do vody.

Kurovický lom, Kurovice

Kudy k němu: Přímo k lomu není možné dojet autem, dá se k němu ale dojít pěšky i na kole po upravené silničce z Kurovic.

Vstupné: 80 korun

O co jde: U Kurovic se lidé vykoupou v zatopeném lomu, který sloužil k těžbě jílového vápence. Nyní lom, který má určenou otevírací dobu, nabízí nádherné koupání za horkých letních dnů. Lom je přírodní památkou, v okolí žije mnoho druhů rostlin, ptáků i brouků. U lomu se dá pohodlně i delší dobu slunit.

Jezero Konětopy

Kudy k němu: K jezeru se dá snadno dostat autem, leží poblíž hlavní silnice mezi Konětopy a Dřísy.

Vstupné: 80 korun (+ zpoplatněné parkování v areálu)

O co jde: Poměrně nedávno zpřístupněná zatopená pískovna nabízí krásnou čistou vodu. Lidé si odpočinou na travnaté i pískové pláži. Jezero se nachází v krásné lokalitě, obklopuje jej les. V částečně oploceném areálu lidé najdou i několik občerstvení a udržovaná sociální zařízení.