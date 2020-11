Království léčebných pramenů: Vydejte se do kolébky českého lázeňství

Série #světovéČesko / Pokud je nějaký kraj ikonou českého lázeňství, je to ten Karlovarský. Zdejší lázně prosluly bez nadsázky na světové úrovni a vděčí za to nejen léčivým pramenům, ale také čistému ovzduší, romantickým kolonádám i bohatému společenskému vyžití. Můžete si být jisti, že tady se o vás postarají, ať už přijedete s jakýmkoliv přáním. Od relaxačních, wellness či antistresových pobytů, přes beauty programy či pobyty zaměřené na redukci váhy, až po romantické chvíle v koňském spřežení a s večeří při svíčkách. A co víc, pokud sem přijedete i s dětmi, bude postaráno i o ně. Během vašich procedur se tu mohou zúčastnit animačních programů či příměstských a sportovních táborů.

Karlovy Vary | Foto: fotobanka CzechTourism, autor: Ladislav Renner

V Karlových Varech, Mariánských lázních i Jáchymově na vás čeká nemálo hotelů, hotýlků i resortů, které se pyšní bohatě vybavenými wellness centry a mnohdy i vlastním spa. Inspirovat se můžete třeba výběrem níže. Hvězdný odpočinek v Karlových Varech Zdroj: fotobanka CzechTourism, autor: Ladislav Renner - Karlovy Vary Grandhotel Pupp je snad nejznámnějším a nejhonosnějším hotelem ve městě, nejen díky svému luxusnímu vzhledu a každoročnímu spojení s filmovým festivalem. Odráží lázeňskou tradici města v moderním pojetí - čeká tu na vás třeba bazén s protiproudem, privátní spa suite či ájurvédské masáže. Milovníci saunování by si zase neměli nechat ujít wellness resort v Hotelu Prezident. Na výběr je tu bezpočet typů saun, ale i tepidárium s himalájskou solí či aromatická pára, ledová kašna či zážitkové sprchy a ochlazovací bazén, který je doplněn teplým masážním bazénem s minerály karlovarského Vřídla. Ve wellness hotelu Imperial zase k procedurám využívají přírodní léčivý zdroj – vřídelní vodu, která je přivedena přímo do budovy a hosté si tak mohou dopřát pramen Vřídlo i ke své pitné kúře přímo v lobby hotelu. Obrovský výběr procedur a lázeňských rituálů nabízí Hotel Ulrika a jeden z nejkrásnějších architektonických počinů spatříte, pokud si pro svůj pobyt vyberete Hotel Savoy a samozřejmě jeho špičkové wellness. Plánujete-li si svůj wellness pobyt užívat v těsné blízkosti Mlýnské kolonády, neměl by vaší pozornosti uniknout ASTORIA Hotel & Medical Spa, který poskytuje přímo lázeňskou, léčebně rehabilitační péči. Za Zpívající fontánou do Mariánských lázní Pokud za relaxem zamíříte do Mariánek, rozhodně neprohloupíte. Díky unikátní směsici přírodních léčebných zdrojů, honosné architektury a mnoha slavným hostům, kteří je za více než 200 let existence navštívili, jsou ukázkovým evropským lázeňským městem. A mají tu dokonce ještě více léčebných pramenů než v Karlových Varech! Zregenerovat své tělo tu můžete za pomocí přírodních léčebných zdrojů třeba v některém z lázeňských hotelů Ensana. Nedaleko kolonády se Zpívající fontánou se nachází moderní wellness a spa centrum v hotelu Orea a za největším bazénovým areálem a také jediným vyhřívaným venkovním bazénem vyražte do hotelu Falkensteiner, kde lze vybírat mezi klasickými lázeňskými programy a několika moderními wellness programy. Některé z nich jsou dokonce speciálně vytvořené pro golfisty. Zdroj: fotobanka CzechTourism, autor: Ladislav Renner - Mariánské Lázně Jáchymov, první radonové lázně na světě Zlákaly vás léčebné účinky radonu? Pak navštivte hotel Radium Palace je postavený uprostřed prostorného uklidňujícího lesoparku, který tak skýtá optimální spojení odpočinku a aktivních forem wellness.

Nevynechejte efektivní radonové koupele či vodní svět v centru Agricola. Kavárna Radium Palace je zase vyhlášená báječným čokoládovým fondue. Zdroj: fotobanka CzechTourism, autor: UPVISION – Jáchymov Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

