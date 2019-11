Chtějí tak zabránit ničení vzácných druhů na alpínských loukách. Současné řetízky, obepínající ohraničené území v nejpřísněji chráněné lokalitě Krkonoš a České republiky, zkrátka nestačí navzdory upozornění nevstupovat. Pro turisty jsou hravě překonatelné.

„Turisté lezou do lokalit, kde je doma příroda. Tím ohrožují vrchol Sněžky,“ upozornil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Problémy s Poláky

Podle něj zkušenosti z posledních let ukazují, že nejčastěji se problém týká polských turistů. I přesto, že se na Sněžce pohybují jak strážci polského, tak i českého národního parku.

Největší procento lidí, kteří se dopouštějí přestupků a nerespektují zákaz vstupu do volného terénu v této lokalitě, jsou Poláci. „Když tam sedí jeden, přidají se k němu další. V množství, které se přestupky dějí, je to masakr. Potřebovali bychom mít na Sněžce zásahovou jednotku,“ poznamenal Drahný.

„Už druhý rok po sobě se ukázalo, že Sněžka je přetížená. Přes naši veškerou snahu mít na vrcholu neustále jednoho strážce i přítomností ostatních pracovníků, stále se nedaří lidem, převážně polským turistům, vysvětlit, že Sněžka je jedinečná a unikátní. Nelze tam dělat to, co kdekoliv jinde,“ konstatoval mluvčí Krkonošského národního parku.

Fyzické zábrany

Správa KRNAP proto připravuje na příští rok intenzivnější strážní službu na vrcholu Sněžky. „Chtěli bychom, aby od rána do noci, od jara do podzimu, byl pořád někdo na Sněžce v zelené uniformě,“ přiblížil plány Radek Drahný.

Ochránci přírody rovněž chtějí umístit na Sněžku fyzické zábrany. „Evidentně se ukazuje, že sloupek s řetězem, za který se nemá chodit, lidi nechápou či nerespektují. Uvažujeme proto o jiných fyzických zábranách, než které jsou na Sněžce v tuto chvíli. To je jediné řešení, jak fyzicky zamezit možnosti vlézt do nejcennějších lokalit,“ řekl.

Turisty budou také informovat samolepky, že se ocitají v unikátním a vzácném místě přírody.

JAKO V POSTELI ZÁMECKÉ PANÍ



"Vrchol Sněžky je tím nejvzácnějším, co máme v naší republice. Je to první zóna národního parku," připomíná mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný a poukazuje na nešvar poléhávání a posedávání na místech, kam je vstup zakázaný. "Pokud to přirovnám k historickým památkám, je to jako kdybyste si šel lehnout při prohlídce zámku do baldachýnové postele po zámecké paní. Je nepřijatelné překročit prostor v rámci prohlídky. V národním parku, který je divočinou, se to ale děje," dodává.



"Vrchol Sněžky je historicky přístupné plato, za řetězy jsou alpínské louky, plné vzácných fenoménů, kvůli kterým jsou Krkonoše vyhlášené národním parkem. Vyskytuje se tam řada endemických druhů, relikty, vegetace. Roste tam pampeliška krkonošská, rozrazil chudobkovitý, kteří se vyskytují pouze na Sněžce a nikde jinde na celém světě. Z ptáků tam hnízdí na zemi lindušky, pěvušky. Jakékoliv šlapání v trávnících ohrožuje jejich potenciální hnízda. Existují geologické jevy. Kameny vypadají jako zdánlivě mrtvé, ale jedná se o geologické procesy trvající desítky let. Vyskytují se mrazové půdy, polygony, vytvořené působením ledu, mrazu a roztáváním a zamrzáním vody," vykresluje situaci na Sněžce Radek Drahný.



"Proto, aby byly tyto fenomény chráněny, jsou vyčleněné zóny, kde se můžou turisté pohybovat a zóny, kde má být příroda. Turisté ale lezou do lokalit, kde je doma příroda. Tím ohrožují vrchol Sněžky," říká mluvčí Krkonošského národního parku.