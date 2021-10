Kuba znovu otevře hranice turistům. Omezení zavedla loni v dubnu

Kuba se chystá od poloviny listopadu otevřít své hranice zahraničním turistům. Uvedl to v úterý ministr pro turistiku Juan Carlos García. Kuba zavedla omezení v cestovním ruchu v dubnu loňského roku, aby zamezila šíření koronaviru ze zahraničí. Pro odvětví to znamenalo propad, který se citelně promítl do celého kubánského hospodářství, informovala agentura EFE.

Rikši jsou vedle taxi a autobusů dalším veřejným dopravním prostředkem v dvoumilionové Havaně | Foto: ČTK