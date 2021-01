Letecký průmysl dostal v době pandemie koronaviru těžkou ránu. Lze odhadnout, jak dlouho potrvá obnova?

Naše společnost se historicky zaměřuje na krátké a střední lety v rámci kontinentu nebo regionu. Tento segment se zotaví v podstatě okamžitě, jak se uvolní přísná opatření. Můj odhad je červen až červenec 2021, až bude dostatečná část populace proočkovaná. Co se týče dlouhých, mezikontinentálních letů, které byly dlouhodobě tažené obchodními cestujícími v business třídě, tak tam to bude trvat výrazně déle.

Proč myslíte?

Velká část firem se naučila pracovat vzdáleně, přes platformy Zoom, Slack nebo Teams. Nevěřím, že se business travel (služební cesty za obchodem – pozn. redakce) vůbec kdy plně zotaví.

Jak to ovlivní cenu letenek?

Výrazně se zvýší ceny v ekonomické třídě, tím pádem klesne poptávka i po dlouhých letech za zážitky. Zájem cestujících se přesune na krátké a regionální lety.

Česko a další státy přerušily před několika dny letecké spojení s Velkou Británií kvůli novému kmenu koronaviru. Obáváte se podobných lokálních uzavírek v roce 2021?

Chaotická situace v leteckém průmyslu bude ještě několik měsíců trvat – ať se jedná o lokální opatření, požadavky na testy a karanténu, a nebo rovnou rušení letů. Bylo by naivní se domnívat, že se nová varianta koronaviru z Británie nerozšíří do zbytku Evropy a světa. Stejně jako s dalšími opatřeními je to spíše hra o čas. Nyní se celý svět musí soustředit na výrobu a distribuci vakcíny. Dle dostupných informací se dá očekávat, že velká část populace bude naočkována během první poloviny příštího roku – a od té doby předpokládáme postupný návrat do normálu i v leteckém průmyslu.

Jste tedy optimista… Když vám covid vzal zákazníky a tržby, nepřemýšleli jste o transformaci firmy?

Nevím, zda optimismus je správné slovo. Všechny indicie nasvědčují tomu, že se lidstvu někdy v průběhu roku 2021 podaří výrazně snížit rizika a dopady covidu. Kiwi.com je technologická firma, která dokáže reagovat na změny tržního prostředí. Jsme kapitálově silní, a proto jsme nemuseli dělat výraznější nákladové škrty. Máme dostatečné rezervy na to, abychom krizi nejen přečkali, ale zároveň nadále investovali do budoucího růstu, což také činíme.

Velkým tématem letos byly refundace letenek za zrušené lety. Vedlo to i k vašemu sporu s leteckým dopravcem Ryanair o vracení peněz lidem a rezervacích přes weby třetích stran. Jak to dopadlo?

Většinu peněz se nám již podařilo z aerolinek vymoci a vrátit zpět zákazníkům. Bohužel, některé aerolinky, včetně Ryanairu, peníze stále zadržují. Podnikáme všechny možné kroky, abychom pro naše zákazníky vymohli i zbývající část jejich peněz.

Není kvůli tomu nutná změna obchodních podmínek a ujasnění vztahu mezi aerolinkami, leteckými vyhledávači a zákazníky?

Ano, pro nás toto bylo obrovské ponaučení. Nečekali jsme, že by něco tak samozřejmého jako vrácení peněz za neuskutečněnou službu mohl být takový problém. V uplynulých měsících jsme proto uvedli nové produkty, včetně garantovaného refundu nezávislého na aerolince. Letecké společnosti v tomto zcela selhaly, a proto je nutné problém vyřešit na úrovni distribuce. Kiwi.com již bude pro příští krize lépe připraveno.

Jakým způsobem toho konkrétně chcete dosáhnout?

Získali jsme mnoho zkušeností. Urychlili jsme důležité strukturální změny ve firmě, začali měřit důležité metriky. Díky covidu jsme se začali soustředit na významné projekty a naopak se zbavili těch nedůležitých, které nás pouze rozptylovaly.

Server Czechcrunch informoval, že společnost Kiwi.com v rámci podpory od státní pojišťovny EGAP pro firmy podnikající v dopravě a cestovním ruchu získala garanci na úvěr od soukromých bank ve výši 45 milionů eur. Jak peníze využijete?

Budeme investovat do dalšího vývoje a vylepšování našeho produktu, automatizace procesu (včetně refundací) a také vytvoření finančního polštáře a rezervy pro případ, že by krize trvala výrazně déle, než očekáváme.

Jste původně brněnská firma se zaměstnanci po celém světě. Jak vás personálně zasáhla pandemie koronaviru?

Navzdory krizi jsme udrželi celý náš interní tým. Ukázala se důležitost a vliv technologií v moderním světě. Poptávka po vývojářích a IT expertech neustále roste a nabídka ji nestačí uspokojovat. Krize to ještě zvýraznila.

Oliver Dlouhý

-Narodil se 7. ledna 1988.



-Je zakladatelem a výkonným ředitelem vyhledávače letenek Kiwi.com, firma má hlavní sídlo v Brně.



-Startup využívají lidé pro vyhledání a rezervaci letenek.



-Technologická společnost byla založená v roce 2012 (jako Skypicker), loni většinový podíl odkoupil od investorů americký fond General Atlantic.



-Na počátku pandemie koronaviru začátkem března 2020 získal cenu EY Podnikatel roku 2019.



-Před letošní krizí se roční tržby společnosti pohybovaly kolem 30 miliard korun.