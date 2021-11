Lidé chtějí nejčastěji vidět Krkonoše, které jsou z Vrchlabí nadosah. Z letadla mají hory jako na dlani. Takových letů je 90 procent. Během půl hodiny lze absolvovat let přes centrální Krkonoše, za čtyřicet minut k Adršpachu nebo k Jizerským horám. Za hodinu se dají obletět celé Krkonoše i Český ráj. Nejdelší let trvá 70 minut.

Zážitkové lety z vrchlabského letiště obstarává sedm kvalifikovaných pilotů Krkonošského aeroklubu. Čtyři z nich profesionálně létají u dopravních společností, českých i zahraničních. V práci létají Boeingem, o víkendech pro zábavu čtyřmístnými či dvoumístnými sportovními letouny Cessna. Z Krkonošského aeroklubu pocházejí i vojenští piloti, kteří zde zahájili svou leteckou kariéru. "To je ale běžná praxe na všech letištích, nejen u nás. Dělají to proto, že je to baví. Většina profesionálních pilotů začínala v aeroklubu, pak jim to zůstane jako koníček nebo létání přetaví do povolání," řekl Karel Horáček, předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí.

Letiště ve Vrchlabí patří akciové společnosti Letecká škola. Jejími akcionáři jsou Aeroklub ČR, město Vrchlabí a místní společnost Tourway. Spolek Krkonošský aeroklub je tam v nájmu, za který platí recipročně tak, že odborně a pracovní silou zabezpečuje provoz a údržbu letiště.

"Se sezonou vyhlídkových letů jsme začali koncem května, nepřetržitě jsme létali pátek, sobota, neděle až do konce září. Odezva je velká, chodí nám dokonce děkovné dopisy. Pro lidi to je podle reakcí evidentně zážitek. Hned několikrát jsme měli situace, kdy vnoučata koupila vyhlídkový let prarodičům, kteří nikdy v ničem neletěli," konstatoval Horáček. "Lety realizujeme v úzké spolupráci s Leteckou školou Vrchlabí, která zabezpečuje organizaci, aeroklub zase dodává odbornou část a kvalifikované piloty," objasnil.

Zájemce, kteří si objednávají vyhlídkové lety, rozdělil na tři skupiny. "Jednu třetinu tvoří lidé, kteří jsou v Krkonoších ubytovaní, třetina jsou náhodně projíždějící na silnici kolem letiště a další část představují lidé, kteří si objednávají lety na doporučení místních. Takových jsme letos vzali do vzduchu desítky a desítky. Jsou to obvykle dlouhé, i hodinové lety. Místní si řeknou, že chtějí vidět svůj dům nebo fabriku, kde pracovali, tak se tam letíme podívat," upřesnil, kdo lety vyhledává.

U letiště stávaly autobusy s cizinci

Piloti využívají Cessnu 152 pro pilota a jednoho cestujícího a Cessnu 172 pro pilota a tři pasažéry. Za půlhodinový let Cessnou 172 lidé platí 3500 Kč, hodinový stojí 6600 Kč. Let Cessnou 152 je levnější. "Největší zájem je v letních měsících, kdy mají lidé volno, cestují a dopřávají si zážitky. Hlavní sezona je od poloviny června do poloviny září," uvedl Karel Horáček. "Ještě se létá na větroních, kde bývá zhruba 30 letů za rok. Ty si ale objednávají spíše sportovně a letecky založení nadšenci," dodal.

Šéfa vrchlabského aeroklubu těší, že zájem o vyhlídkové lety v poslední době stoupá. "Nemůžeme to však srovnávat s roky, kdy v Letecké škole pracovali profesionálové a létalo se celý rok. Například na začátku 90. let stály u letiště fronty autobusů s cizinci, kteří se chtěli proletět nad Krkonošemi, a létaly tady i dva Antonovy 2. U nás je rozdíl v tom, že všichni piloti Krkonošského aeroklubu chodí do práce a nemůžeme létat v týdnu," vysvětlil Horáček.

Vrchlabí je veřejným vnitrostátním letištěm, zájem o něj se projevuje také nárůstem strojů, které tam přistávají mimo místních. "To tak opravdu je. Po dramatickém úpadku v letech 2016 - 2019 způsobeném tehdejším vedením Letecké školy Vrchlabí, došlo po výměně vedení v roce 2020 k obnovení funkce letiště a počet pohybů na letišti má vzrůstající tendenci," potvrdil předseda Krkonošského aeroklubu.

"V poslední době se stává čím dál častěji, že lidé zavolají, jestli můžou ve Vrchlabí přistát. Využívají toho, že letiště ožilo a dá se sem přiletět a bez potíží zaparkovat. Letadla můžeme za mírný poplatek umístit do hangáru, znovu nám zde funguje letištní bistro," přiblížil dění na letišti ve Vrchlabí Karel Horáček.