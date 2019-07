Zoologická zahrada Liberec plánovala v letošním roce oslavit své jubilejní sté výročí. Během příprav tematických akcí a hlubšího zkoumání celé historie se však zjistilo, že je ještě starší, než všichni předpokládali. Nové badatelské průzkumy dokazují, že byla založena již v roce 1904. A jak se na to přišlo? Zoo Liberec plánovala na podzim tohoto roku vydat rozsáhlou knižní publikaci, mapující celou její historii.

Na vzniku publikace spolupracovala mimo jiné i se členy libereckého badatelského spolku Rodokmen.biz. Jedním z úkolů badatelů bylo také dohledat nějaký dobový dokument z roku 1919, potvrzující vznik a založení této nejstarší zoo v Čechách.

Téměř po ročním bádání skupina historiků v dobovém tisku žádný dokument či informaci k tomuto letopočtu neobjevila, nalezla však dokument, ve kterém město Reichenberg předává městské pozemky Ornitologickému spolku právě za účelem založení zoologické zahrady (Tiergarten Reichenberg). Tento dokument ale nepochází z roku 1919, nýbrž je datován v roce 1904. V roce 1913 už zoo chovala na 110 kusů domácího a cizokrajného ptactva a více než 130 kusů zvířat z celého světa. Návštěvnost se zvedala rapidním tempem a nechyběli ani návštěvníci ze zahraničí,“ popisuje začátky liberecké zoo Martin Šulc ze spolku Rodokmen.biz.





* Jako překvapení a poděkování pravidelným návštěvníkům zahrada ke svému výročí mimo jiné připravila dárek v podobě výrazného snížení cen permanentek. Změna vstupného se dotkne ročních neomezených nepřenosných permanentek, jejichž ceny se snižují na třetinu a pořízení se nyní vyplatí již po druhé návštěvě zoo.



* Čekají tu na vás i historicky první liberecké přírůstky u koní Převalského. Ke třem klisnám a jednomu hřebci přibyla 25. května letošního roku dvě hříbata. Ta můžete vidět ve výběhu v horní části zoo.



* Pravidelná neformální setkání a besedy se zoology liberecké zoo nesou název ZooObjektiv. Konají se každou druhou středu v měsíci v 18.00 hodin a vstup na ně je zdarma.



Více na www.zooliberec.cz

Zoo Praha

Pražská zoo lákala na expozici slíďáka tatarského, největšího druhu pavouka v Evropě. Konkrétně jde o mimořádně velkou samici, která patří minimálně mezi největší jedince dosud nalezené v České republice.

Ve druhé polovině 20. století byl slíďák tatarský u nás považován za vyhynulého – půl století se zde vůbec nevyskytoval. Pavouka, který byl k vidění do konce června, nalezl arachnolog Vladimíra Hula se svým synem. „Žádná zoologická zahrada na světě tento druh dosud nevystavovala, takže jde o opravdový unikát,“ pochlubil se Vladimír Hula. Více na www.zoopraha.cz

Zoo Brno

Od června mají návštěvníci brněnské zoo k dispozici novou expozici Žijí tu s námi, která se na rozdíl od většiny ostatních zaměřuje na tuzemskou faunu.

„Návštěvníci se seznámí s těmi, jejichž domovem jsou české lesy a louky,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Ptačí říši zastupují například zvonek zelený, čížek lesní, strnad obecný a holub hřivnáč. Savce reprezentuje ve volné přírodě poměrně obtížně pozorovatelný druh – jezevec lesní. Posledním obyvatelem je krásně zbarvená, ale v České republice kriticky ohrožená ještěrka zelená.

* Novou výstavu připravila brněnská zoo také přímo v centru Brna. V Radnické ulici najdete expozici s názvem Ukradená divočina. Jejím cílem je upozornit na to, že odpovědnost za ohrožené druhy fauny a flóry může mít každý z nás. Výstava například ukazuje, proč není vhodné přivézt si z dovolené šálu shastoosh, jak nebezpečná může být tradiční asijská medicína, jakým pokrmům je lepší se vyhnout, ale také to, jaké suvenýry v exotických destinacích raději nepořizovat. Navštívit ji můžete minimálně do konce července. Otevřena bude od úterý do neděle, a to vždy od 10 do 18 hodin. Vstupné je 50 Kč. Více na www.zoobrno.cz

Zoo Plzeň

V Plzni mají nového levharta. Po víceleté přestávce tu byl totiž obnoven chov levhartů čínských. Koncem dubna 2019 dorazila z polské zoo v Krakowě samice Tika. Je to mladé, plaché zvíře, které se s expozicí teprve seznamuje a značnou část dne tráví v brlohu. Postupně, až si uvykne, bude prý ke spatření častěji. Podle fanouškovského webu zootierliste.de chová nyní levharty čínské 27 zoologických zahrad v Evropě.

* 4. výročí expozice Království jedu oslavila plzeňská zoo novým klenotem – mambou zelenou. Čtyřletý pár v plzeňské zoo pochází ze soukromého chovu. Jejich předkové mají původ v Tanzanii. Nyní jsou k vidění v sousedství příbuzné mamby černé. Samec měří dle sdělení ošetřovatele Jana Dohnala kolem dvou metrů a jeho zelená barva má namodralý nádech, samice má přibližně jeden a půl metru metru a je mírně nažloutlá. Více na www.zooplzen.cz

Safari Park Dvůr Králové

Ve dvorském safari parku se ke konci dubna narodilo mládě hrabáče kapského. „Mládě se narodilo s hmotností necelého kilogramu a půl. Ze zkušeností z jiných zahrad víme, že je tato váha hraniční, a proto jsme si nebyli jisti, jak se to s mládětem vyvine,“ řekla po narození zvířátka zooložka Gabriela Linhart s tím, že zatím vše vypadá dobře.

Rozrostla se i místní smečka vzácných psů hyenových, kterým se narodilo šest štěňat. Psi hyenoví jsou považováni za jedny z nejohroženějších savců planety – podle údajů Světové unie na ochranu přírody žije ve volné přírodě okolo 6600 zvířat. Do snah o ochranu je zapojen i dvorský safari park.

* Během prázdnin vás v safari parku čeká Africké léto. To začne první červencový týden a potrvá do konce srpna. Nejnabitější program přinese Africký festival, který v rámci Afrického léta proběhne od 8. do 14. července. Ve zbylých týdnech Afrického léta se budou každý den konat krátká vystoupení umělců z Afriky a v městečku Tiébélé najdete prodejnu stylových afrických suvenýrů. Více na www.safaripark.cz

Zoo Ostrava

Letošní sezona u velbloudů dvouhrbých v ostravské zoologické zahradě je velmi úspěšná. Narodil se zde rekordní počet mláďat – pět. Rekordní je i velikost stáda, a to nejen v historii ostravského chovu, ale i v rámci všech zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Ostravské stádo čítá aktuálně 13 členů a je k vidění ve výběhu společně s ovcemi mongolskými v dolní části zoo u pavilonu afrických zvířat. V ostravské zoologické zahradě je otevřeno také safari. Zájemci se mohou safari expresem projet třemi rozlehlými výběhy s téměř stovkou afrických a asijských zvířat.

* V ostravské safari na vás čekají například antilopa losí, voduška abok, žirafa Rothschildova, pštros dvouprstý, daněk mezopotámský, antilopa jelení, axis indický, nilgau, barasinga, jelínek vepří, buvol domácí, koza šrouborohá nebo páv korunkatý. Více na www.zoo-ostrava.cz

Zoo Zlín

Návštěvníci zlínské zoo teď mají jedinečnou šanci obdivovat mládě medvěda pyskatého. Sameček se narodil v polovině prosince 2018. O mimořádnosti chovatelského úspěchu svědčí i skutečnost, že za poslední rok je to jediné odchované mládě v evropských zoo. Medvědi pyskatí patří mezi vzácně chovaná zvířata, v celé Evropě je objevíme pouze v sedmi zoo. Medvídek je ve výběhu k vidění každý den zhruba do 14 hodin. Poté společně se samicí zamíří do zázemí expozice a do výběhu vychází samec.

* První mládě mořských rejnoků druhu siba ománská se narodilo v Zátoce rejnoků ve čtvrtek 22. května. Ve volné přírodě patří mezi nejpočetnější druhy mořských rejnoků. Březost u rejnoků trvá 11 měsíců a mládě přichází na svět živé. Ve Zlíně narozená samička siby ománské měla po narození rozpětí ploutví 40 centimetrů. U dospělých jedinců se rozpětí ploutví pohybuje kolem 130 centimetrů. První mládě mořských rejnoků při troše trpělivosti uvidíte v Zátoce rejnoků. Více na www.zoozlin.eu

Zoo Děčín

Zvířecí babyboom nastal i v děčínské zoologické zahradě. Tady se ošetřovatelé radovali z přírůstku u psounů prériových. Na svět tu přišlo celkem pět mláďat.

„Pozorování těchto hlodavců je zajímavou záležitostí. Život v psouní kolonii má totiž svá pravidla. Když se například potkávají dva psouni, pozdraví se letmým polibkem a navzájem si očichají řitní žlázy. Na první pohled lze pozorovat i rozdělení funkcí v rodině. Jeden ze psounů má vždy za úkol hlídat okolí, zatímco zbytek rodiny se v klidu pase,“ řekla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková.

V děčínské zoo se daří i kapybarám vodním. Důkazem toho jsou další tři mláďata. Kapybara vodní patří mezi zvířecí rekordmany, je totiž největším žijícím hlodavcem na světě. Více na www.zoodecin.cz

Zoopark Chomutov

Největší zoo v České republice na 112 hektarech přírody je v Chomutově. Celý zoopark je rozdělený do tří samostatných areálů. Kromě samotné zoo, kde chovají více než 160 druhů zvířat, je to rozlehlé eurosafari, kam se můžete vypravit na terénní vyjížďku Safari Expresem, a skanzen Stará Ves, kde můžete nahlédnout do života našich předků.

Od dubna mohou návštěvníci chomutovského zooparku v nově zbudované expozici obdivovat zajímavou šelmičku charzu žlutohrdlou. „Aktuálně je ve výběhu k vidění naše nejstarší samice, do budoucna počítáme přidat do expozice ještě chovný pár a budeme doufat v další přírůstky,“ řekl vedoucí zoologie parku Miroslav Brtnický.

* Zoologické zahrady v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně připravily ve spolupráci s Ústeckým krajem pro své návštěvníky soutěž o víkendový pobyt v Ústeckém kraji. Do soutěže nazvané Jeden kraj – tři různé zoo se můžete zapojit tak, že zakoupíte zvýhodněnou vstupenku do všech tří zoo, navštívíte Zoopark Chomutov, Zoo Ústí nad Labem a Zoo Děčín, sesbíráte razítka za každou návštěvu a ústřižek se všemi razítky odevzdáte do 31. 10. 2019 v pokladně jedné ze zoo. Cena zvýhodněné vstupenky do tří zoo je 260 Kč za dospělého a 140 Kč za dítě. Každá zoo vás navíc za návštěvu odmění malým dárkem v podobě originální magnetky. Více na www.zoopark.cz

Zoo Olomouc

Fenek berberský je nejmenší liška na světě, která má vzhledem k velikosti těla největší uši ze všech psovitých šelem. A v Zoo Olomouc se koncem roku fenkům narodila mláďata. Díky 15 centimetrů dlouhým ušním boltcům oplývají tyto šelmy skvělým sluchem. Uši jim pomáhají i při ochlazování – fungují jako tepelný výměník. Pro fenky je příznačná hravost a nebývalá pohyblivost – dospělý jedinec dokáže vyskočit 70 cm do výšky a více než metr do dálky. V případě pocitu ohrožení se umí zahrabat tak rychle, že doslova zmizí v písku. Počty těchto zvířat v zajetí dosahují 144 jedinců a v rámci Evropy je chová 50 institucí.

* 10. srpna proběhne v olomoucké zoo Den bez palmového oleje. Akce probíhá v zoologických zahradách po celé ČR i SR. Jejím cílem je upozornit na problematiku pěstování palmy olejné a její důsledky na biodiverzitu. Součástí programu v Olomouci bude komentované krmení zvířat, kterých se úbytek přirozeného prostředí vlivem palmy olejné přímo dotýká – gibonů, binturongů nebo sik a kočkodanů husarských. Více na www.zoo-olomouc.cz