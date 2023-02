Uloví i buvola nebo slona

Lví smečku vede zpravidla jeden nebo dva silní samci, kteří ji chrání, lov z větší části obstarávají lvice. Ty nemají hřívu a váží zhruba polovinu hmotnosti samce. Kořistí lvů bývají velcí kopytníci, jako jsou pakoně, impaly, zebry, ale troufnou si i na buvola, žirafu nebo i mladého slona. Potravou mohou být také ptáci, hlodavci a plazi. Ve volné přírodě lev kořist uloví, spořádá a po zhruba týdnu se vydává na lov znovu.

Ve tmě vidí lvi asi šestkrát až sedmkrát lépe než člověk. Samice rodí mláďata vážící jeden až dva kilogramy, která porodí někde v úkrytu a o samotě. Mláďata poměrně často stěhuje a přenáší je v tlamě. Ke smečce se vrací, až když jsou lvíčata stará šest až osm týdnů.

Tomu, aby tato nádherná šelma nevyhynula, se snaží pomáhat i v zoologických zahradách. Cílem chovných programů je udržet stabilní, zdravou a geneticky variabilní populaci pro budoucnost a případný návrat do volné přírody. Víte, ve které z našich ZOO žije lev berberský, konžský, jihoafrický bílý nebo pustinný?

Safari Park Dvůr Králové

Lví safari ve Dvoře Králové bylo otevřeno v roce 2015 a je jediným svého druhu v České republice. Přísně střežené území lvů vám umožní nahlédnout mezi berberské lvy a lvice. Lev berberský, kterého chová Safari Park Dvůr Králové, už z volné přírody zcela vymizel a přežívá pouze v zoologických zahradách a soukromých chovech.

„V minulosti obýval tento velký poddruh lva pustinného severní Afriku. Právě tam, ve zvěřinci marockého krále, přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad," uvádí web Safari Parku. Lvi na posezení spořádají velké množství masa a většinu dne tráví jeho trávením a odpočinkem. V dvorském safari parku dostává dospělý lev 4-10 kg masa denně a jednou až dvakrát do týdne má půst. Ve volné přírodě žijí až 14 let a mají 1 až 5 mláďat, o která samice pečují společně.

ZOO Liberec

Lvy chová liberecká zoo s přestávkami od roku 1950, u návštěvníků se řadí mezi nejobdivovanější zvířata. Lev berberský, které zoo chová, váží i přes čtvrt tuny. Ze ZOO Olomouc, která chová a úspěšně rozmnožuje tento vzácný poddruh lva, pochází samec, který jak uvádí web zoo, se stal ozdobou Zoo Liberec na jaře roku 2015. Přicestoval sem společně se svým bratrem, který ale v roce 2017 zamířil do zoologické zahrady ve Francii a vystřídala ho mladá lvice z Parc Zoologique v Paříži.

Dvaceti let se v liberecké zoo dožil lev Sultán, který sem přišel jako šestiletý z dánské ZOO Givskud a tvořil pár s lvicí Elzou. Zemřel v roce 2015 na onemocnění spojená s vysokým věkem. Lvi se v zoologických zahradách dožívají v průměru 15 let.

ZOO Praha

Lev indický dnes žije pouze v Girském lese a jeho okolí v indickém Gudžarátu, v počtu pouhých několika set jedinců. ZOO Praha chová lvy indické od roku 2004, kdy se připojila k Evropskému záchovnému programu (EEP). Nejprve zde žili Parys a Max, dva bratři z Polska, a samice Kala z Británie. Později se zde vystřídaly ještě tři další samice, vždy ale bez potomků.

Čistokrevní lvi indičtí samec Jamvan a samice Ginni společně se samicí Suchi přicestovali do Prahy z indického státu Gudžarát na podzim roku 2015 jako vůbec první lvi tohoto poddruhu za poslední dvě desetiletí, které se do Evropy podařilo dovézt přímo z jejich vlasti.

„Nedařilo se je však rozmnožit přirozenou cestou, proto byl submisivní Jamvan v roce 2017 dočasně nahrazen zkušeným a dominantním samcem Sohanem ze Zoo Ostrava. Ten však svou úlohu také nesplnil, a proto přišla na řadu umělá inseminace, při které se Sohan osvědčil jako přirozený stimulátor ovulace a samice byla oplodněna spermatem samce Jamvana," popsal proces umělé inseminace web zoo.

Do své domovské ZOO Ostrava se pak Sohan vrátil na jaře roku 2019. Samice Ginni porodila mrtvé mládě. Jako další naděje na mládě pro lvici Ginni byl do Prahy zapůjčen z Budapešti samec Basil. Druhá ze samic, Suchi, již potomstvo mít nemůže. Lvy indické se ale přes veškerou snahu a úsilí doposud nepodařilo v České republice rozmnožit.

ZOO Plzeň

Plzeňští lvi berberští mají od loňska nový moderní výběh, jehož stavba stála 31 milionů korun. Lvi berberští jsou v Plzni chováni od roku 2002 a od roku 2016 se množí. „Odchovaní lvi jsou například ve Francii ve třech různých zoo, v rakouském Herbersteinu, kde se již prvorozená Amira rozmnožuje a také v Zoo Chleby,“ informuje web zoo.

Lvíčata, která přišla loni v květnu na svět rodičům Tamice a Matesovi, samec a dvě samice, se jmenují Ghazanfar, což znamená arabsky "lev", Ghizléne ("gazela") a Ghalíya (krásná, vzácná).

Lvi jako takoví žili v plzeňské zoo téměř nepřetržitě od 40. let 20. století. Množili se už za 2. světové války, na Lochotíně pak opakovaně v 70. letech. Do roku 2002 žili v plzeňské zoo pouze lvi pustinní neurčeného poddruhu v klecích a od roku 1974 nedošlo k odchovu.

ZOO Brno

Trvalo 14 let, než se v roce 2017 do ZOO Brno vrátili lvi. Brněnská ZOO přitom chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 až do roku 2003, kdy ze ZOO odešel poslední brněnský lev – samec Bali, který se kvůli nevyhovujícím podmínkám přestěhoval do Zoo Les Sables dˊOlonne ve Francii.

Chov lvů se v Brně obnovil s novou expozicí. Stavba, která stála 17 milionů korun, lvům konžským nabízí kromě vytápěné ubikace i výběh s jezírkem a několika vyvýšenými pahorky, kde mohou odpočívat. Lví rodinu tvoří lvice Kiva, která se narodila v portugalském Lisabonu, lev Lolek a jejich potomci Anoona a Akashinga, kteří se narodili jako opožděný vánoční dárek 29. prosince 2017. Dvojčata pokřtil tenista Radek Štěpánek.

Ve volné přírodě v Africe žije v současnosti asi dvacet tisíc lvů koňských, další dvě stovky lvů žijí v indické rezervaci Gírský les.

ZOO Olomouc

Zoo Olomouc do záchrany populace berberského lva přispěla 20 jedinci, má tedy doslova lví podíl na záchraně jeho populace. Poslední volně žijící lev berberský se nacházel do roku 1942 v Maroku. Historicky první lvi berberští přijeli do Olomouce v roce 1979.

Současnou největší nadějí na chov jsou loni ze Švýcarska přicestovalá samice lva berberského Ayo se samcem Thembim. Syn legendárního Šimona je už dnes statný lev plný síly.

Šimon se do své zoo vrátil

Když loni v únoru přišla olomoucká zoologická o majestátního téměř 17 let starého lva Šimona, tesknili po něm všichni, nejen samice Lilly, s níž pospolu úspěšně odchovali 6 koťat, z toho poslední Thembi (Naděje), se narodilo v roce 2018. Šimon byl samcem s největším počtem odchovaných mláďat na světě, jeho dva potomci z roku 2013 byli dokonce jediní narození lvi tohoto roku, které svět spatřil. „Odešel pro mě nejlepší lev, hned po svém tátovi Benitovi,“ svěřila se pohnutě ošetřovatelka Dana Reisigová. Šimon se ale do své zoo vrátil. Díky šikovnému preparátorovi bude jeho kostra sloužit k výchově a vzdělávání.

ZOO Ústí nad Labem

Snímky blonďatého lva Leona z ústecké zoo fotografa Slávka Ruty před pár lety zaplavily sociální sítě a uveřejnily je i britské Daily Mail. Spekulovalo se, že jeho hříva patří k nejkrásnějším na světě. Ozdoba ústeckého pavilonu šelem dorazila společně se sestrou Ronjou do Ústí v roce 2005. Tehdy sem jako roční odrostlá mláďata přijeli z nedaleké zoologické zahrady v saském Halle.

Konžští lvi Leon a Ronja se dobře doplňují i svojí povahou. Zatímco ona je bystrá a zvídavá, on je pohodlný strašpytel, který si raději počká, až ségra všechno jako první otestuje.

ZOO Dvorec

Lev pustinný je v Zoo Dvorec erbovním zvířetem. Od počátku jeho chovu tu bylo odchováno 41 mláďat. Loni v prosinci se zoo s lítostí rozloučila se samcem lva pustinného Ugasem, který byl svědkem vývoje zoologické zahrady od samého začátku. Ugas pocházel z trojčat a narodil se v roce 2005 samici Sendy a samci Kristiánovi. Byla to první lvíčata narozená na půdě nově vznikající zoo ve Dvorci.

Bílé jihoafrické lvy zde mají od roku 2016. Začínali s dospělým párem, zvířatům bylo šest let. „Je to čistý poddruh lva pustinného,“ uvedl pro Deník Viktor Ambrož. V roce 2017 přivedl tento pár na svět unikátní počet mláďat. Jednoho samce a čtyři samice. Všechna mláďata byla odchována přirozeně svými rodiči. V roce 2018 samice Tia porodila tři mláďata, bohužel tato nechala bez zájmu a lvíčata zůstala v péči ošetřovatelů. „Současná populace nečítá ani tři sta zvířat. V roce 2016 žilo v rezervaci v Jihoafrické republice jen třináct zvířat,“ zdůraznil Viktor Ambrož, ředitel Zoo Dvorec.

Zoo Hodonín

Zoo chová lvy prakticky od počátku existence zařízení. Nejdříve chovala lvy pustinné, ke kterým v roce 2008 přibyli v přírodě již vyhynulí lvi berberští. Těch se tam vystřídalo několik. Místo po lvech berberských v novém šelminci zaujal v roce 2013 pár lvů jihoafrických, vzácné smetanově bílé barvy. Způsobuje ji takzvaný leucizmus, což je porucha pigmentace. Smetanově bílá čtyřčata lva jihoafrického, tři samci a jedna samice, se narodila v srpnu 2020. Jejich novým domovem se stala jihoamerická Venezuela.

ZOO Ostrava

Chovný pár lvů indických byl do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava dovezen v roce 2006 – tříletý samec z anglické Zoo Paignton a stejně stará samice ze švédské Zoo Eskilstuna. Zoo Ostrava se tak zapojila do mezinárodního chovného programu.

Lvům se ale v Ostravě nepodařilo za celou dobu rozmnožit. Původní samice nemohla zabřeznout kvůli cystám na vaječnících, odchov mláďat se nepovedl ani s druhou samicí, která byla do ostravské zoo přivezena v roce 2011 ze Zoo Rotterdam. Ta sice dvakrát porodila, ale obě mláďata do druhého dne po porodu uhynula.

„V rámci spolupráce mezi zoologickými zahradami byl samec na podzim roku 2017 převezen do Zoo Praha, aby se zde pokusil rozmnožit s tamními dvěma lvicemi původem z Indie. Přestože ani jedna ze samic nezabřezla, pozitivní na pobytu samce bylo, že je díky svým zkušenostem naučil pářit. Na jaře 2019 se pak vrátil zpátky do Ostravy,“ uvedla mluvčí zoo. V roce 2020 musel být samec z důvodu velmi vysokého věku a zhoršujícího se zdravotního stavu utracen. Protože chce Zoo Ostrava v chovu lvů nadále pokračovat, dorazil v roce 2021 ze Zoo Frankfurt do moravskoslezské metropole tehdy dvouletý samec lva indického.