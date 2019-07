Kde: Hřensko, okres Děčín

Cena (plná/snížená): 140/70 korun

Průvodce: Ano

Typ lodi: Pramice

Proč právě sem: Edmundova, jinak také Tichá, soutěska s Divokou soutěskou jsou dva úseky cesty podél řeky Kamenice, přes které se turisté dostanou pouze po řece. Dvě soutěsky v srdci národního parku České Švýcarsko nabízí pohled na skalní převisy, několik tunelů a úzké lávky. Po plavbě Edmundovou soutěskou mohou návštěvníci kráčet proti toku Kamenice a následně se svézt Divokou soutěskou, která loni oslavila výročí 120 let. Za první zmíněnou zaplatí osmdesát korun, za druhou pak šedesát.

Plavba okolo Loktu

Kde: Loket, okres Sokolov

Cena (plná/zlevněná): 50/25 korun

Průvodce: Ne

Typ lodi: Převozní prám

Proč právě sem: Plavba po řece Ohři nabízí netradiční pohled na hrad Loket. Skupinky až dvanácti turistů mají na pohled na středověký hrad pětadvacet minut. Přístaviště a začátek cesty je přímo pod mostem přes řeku, který směřuje do centra města. K přístavišti stačí sejít po schodech z mostu nebo projít letním amfiteátrem. Plavba je ideálním doplňkem k návštěvě hradu. Loď vyplouvá jen za příznivého počasí. V červenci a srpnu jezdí od 13.00 do 17.00 každý den kromě úterý a čtvrtka.

Hluboká nad Vltavou

Kde: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

Cena (plná/zlevněná): 100 až 300/50 až 140

Průvodce: Ne

Typ lodi: Motorová loď

Proč právě sem: Karvanické skály, Poněšická obora, krásy vltavských břehů a hlavně zámek Hluboká nad Vltavou jsou vidět z paluby výletní lodě Malše, která vyplouvá z Českých Budějovic. Trasa vede po hladině jezera Purkavec a deset kilometrů přírodní rezervací, která nabízí romantický pohled na místní přírodu a daňky v nedaleké oboře. Lidé mohou na loď nastoupit i v Hluboké, Purkavci, Hněvkovicích nebo na Karlově hrádku. Od nástupiště se pak odvíjí cena palubního lístku.

Krokodýlí řeka

Kde: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

Cena: 790 korun

Průvodce: Ne

Typ lodi: Pramice

Proč právě sem: Dobrodružná výprava divokou přírodou čeká každého, kdo si pronajme loď po Krokodýlí řece. Zájemci sice nepoplují s průvodcem, loď pro maximálně pět lidí je však snadno ovladatelná a nehrozí, že by se převrátila. Za příplatek 500 korun nabízí penzion, který lodě pronajímá, svačinu, pití a ovoce pro čtyři osoby. Je proto vhodná pro rodiny s dětmi. Lidé po cestě uvidí kromě napodobeniny krokodýla a krokodýlího hnízda také sochy indiánů, surikat nebo chameleona. Zájemci si musí pronájem domluvit předem.

Po Labi v Hradci Králové

Kde: Hradec Králové

Cena (plná/zlevněná): 90/60 korun

Průvodce: Ne

Typ lodi: Zadokolesový parník

Proč právě sem: Parníky Královna Eliška a Primátor Ulrich plují od května do září po Labi v Hradci Králové. Parníky se na padesátiminutové plavbě obrací pod mostem na Pláckách a vrací se zpět ke Smetanově nábřeží, odkud vypluly. Cestujícím se při plavbě nabízí pohled na starobylé město a mají dostatek času si ho prohlédnout. Lodní plavba v Hradci Králové má tradici od roku 1998, kdy si její majitelé postavili parník Hradec, který už dnes nejezdí. Nahradily ho parníky Eliška a Ulrich.

Adršpašské jezero Pískovna

Kde: Adršpašsko-teplické skály, okres Náchod

Cena: 50 korun

Průvodce: Ano

Typ lodi: Pramice

Proč právě sem: V Adršpašsko-teplických skalách mohou turisté kromě stoupání do výšin také usednout do lodí. Z hladiny skalního jezera ležícího kousek nad skalním vodopádem uvidí od května do října mimo jiné i břeh, který byl ve filmové pohádce Třetí princ. Plavbu kolem skal návštěvníkům zpestří průvodce, který projížďku doplní o vyprávění a popis skal. Lidé si také mohou za pětatřicet korun na hodinu pronajmout loď sami a vydat se na plavbu po zatopeném bývalém pískovcovém lomu.

Plavba Čertovkou

Kde: Praha

Cena (plná/ zlevněná): 390/250 korun

Průvodce: Ne

Typ lodi: Malá elektromotorová loď

Proč právě sem: Velké parníky neprojedou pověstmi opředenou pražskou Čertovkou, ale malé elektromotorové loďky vplují i do těch nejtajemnějších zákoutí Vltavy. Cestující uslyší klapot mlýnského kola z dochovaného Velkopřevorského mlýna a uvidí i místního vodníka Kabourka. Romantická plavba umožňuje pohled na břeh ostrova Kampy nebo na Národní divadlo. Turisté si za padesát minut trvající plavbu detailně prohlédnou i gotické klenby Karlova mostu a monumentální panorama Pražského hradu.

Morava

Kde: Olomouc

Cena (plná/zlevněná): 150/120 korun

Průvodce: Ano

Typ lodi: Malá motorová loď

Proč právě sem: Od úterý do pátku a za každého počasí pluje v Olomouci po řece Moravě loď Marie Terezie. Posádka s průvodcem se vypraví s maximálně dvanácti zájemci na plavbu centrem města a nabídne jiný pohled na místní památky. Z přírodních krás všichni uvidí nedaleko hnízdící ledňáčky a bobry. Minimální počet turistů k plavbě je šest. Vyjížďka po řece zabere zhruba pětačtyřicet minut. V místním přístavu námořníci pořádají kromě speciálních velikonočních plaveb i workshopy nebo koncerty.

Punkevní jeskyně

Kde: Vavřinec, okres Blansko

Cena (plná/zlevněná): 210/180 korun

Průvodce: Ano

Typ lodi: Pramice

Proč právě sem: Plavbu na lodích po řece Punkvě jako součást prohlídky jeskyně nabízí Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Návštěvníci mohou zvolit buď plnou trasu, nebo zkrácenou, díky které ušetří třicet korun u plného vstupného, dvacet u sníženého. Plavbu přeruší prohlídka jednoho z nejkrásnějších podzemních prostorů Moravského krasu Masarykova dómu. Průvodci turisty zavezou až na dno propasti Macocha, která je největší propastí ve střední Evropě se slunečním svitem dopadajícím na její dno.

Zámecký park Lednice

Kde: Lednice, okres Břeclav

Cena (plná/snížená): 260/130 korun

Průvodce: Ano

Typ lodi: Prámy a malé motorové lodě

Proč právě sem: Zámecký park v Lednici nabízí kromě zahrad také řeku Dyji a její meandry, po kterých se mohou návštěvníci svézt. Pokud lidé k prohlídce areálu nevyužijí pěší cestu, nabízí se jim možnost plavby po řece. Po první trase loď zájemce doveze od lednického zámku k minaretu, druhá pak pokračuje od minaretu k Janovu hradu. Obě dvě jsou jednosměrné, tudíž od hradu zpět už musí návštěvníci pěšky. Plavbu po bývalém panství rodu Lichtenštejnů provází výklad kormidelníka.

VOJTĚCH DUFEK, JAN MAZÁČ