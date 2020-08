Maďaři po návratu ze zahraničí budou muset do karantény. Opustit ji budou moci pouze po dvou negativních testech na covid-19. "Počet nakažených se zvýšil… a většina z nich je ze zahraničí," uvedl šéf úřadu maďarského premiéra Gergely Gulyás na tiskové konferenci. Podle jeho slov byla tato omezení nutná, aby mohl příští týden začít školní rok a aby vláda ochránila obyvatele stejně jako ekonomiku.

Maďarsko zatím zaznamenalo 5511 nakažených, z nichž 614 zemřelo. Dnes přibylo 132 nově nakažených, což je nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie.

Vláda zvažovala různá pravidla, jak by se mohli fanoušci zúčastnit zápasu Superpoháru UEFA mezi Bayernem Mnichov a Sevillou, který se má hrát 24. září v Budapešti, řekl Gulyás. Všechny zápasy se zatím hrály za zavřenými dveřmi, ale výkonný výbor UEFA rozhodl, že fanoušci budou moci obsadit až 30 procent kapacity stadiónu Puskás Aréna, který pojme 67.215 diváků.

UEFA podle Gulyáse plánuje zajistit přístup na zápas 3000 fanoušků Bayernu a Sevilly. Jednou z možností by bylo, že na letišti předloží dva negativní testy, pak by byli převezeni přímo na stadión a po zápasu zpátky na letiště. Vláda o těchto pravidlech dosud nerozhodla a nadále o nich jedná s UEFA, dodal.

Asociace: Lidé s předplaceným pobytem možná budou do Maďarska smět

Přesné parametry uzavření hranic Maďarska od 1. září Asociace cestovních kanceláře podle svého místopředsedy Jana Papeže zatím nezná, nemůže se tedy k situaci vyjádřit. Mluvilo se podle něj však o tom, že by lidem s předplaceným pobytem byl vstup umožněn. Do Maďarska na podzim Češi jezdí především do termálních lázní. Běžně jich tam vyjíždí desítky tisíc, letos by to měly být spíše stovky, řekl Papež ČTK.

Podle Papeže je rozhodnutí Maďarska o uzavření hranic nečekené. Detaily pro cestování by podle něj měla asociace mít nejpozději v pondělí, vzhledem k tomu, že následující den už Maďarsko zavře hranice.

Kvůli pandemii tuzemské cestovní kanceláře a agentury podle zjištění ČTK zaznamenaly letos u Maďarska pokles prodejů o zhruba 50 až 70 procent. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové lidé dosud nejčastěji kupovali pobyty s odjezdem 6. září. Vlastní dopravu do Maďarska podle ní volí 94 procent klientů, nejvíce jich žádá ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích s polopenzí. Češi podle cestovních kanceláří v Maďarsku tráví nejčastěji od čtyř do sedmi dnů.

O delším pobytu Čechů v Maďarsku má Český statistický úřad poslední údaje z roku 2018. Dovolenou tam v tomto roce strávilo 164.000 Čechů. Maďarská turistická agentura ve svém červencovém zpravodaji uvedla, že Česká republika co do počtu návštěvníků je pro Maďarsko zvláště důležitou zemí. "Z hlediska počtu strávených nocí v ubytovacích zařízeních zaujímá třetí místo. Počet Čechů přijíždějících do Maďarska dosáhl v roce 2019 jeden milion. Kvůli pandemii covid-19 se sice tento trend zastavil, ale očekáváme, že v následujících letech začnou Češi opět využívat bližší turistické destinace, jako například Maďarsko," napsala agentura.