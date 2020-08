Orlické hory a okolí nabízí výletníkům využití nejen v zimě, ale po celý rok. Putujte po přírodních rezervacích Zemská brána nebo Jelení lázeň, vystoupejte na vrchol Velká Deštná nebo se podívejte do bývalé vojenské tvrze s obrněným transportérem. Přečtěte si tipy Deníku na místa, která musíte vidět a zažít.

Pašerácká lávka v Zemské bráně | Foto: Jiří Komárek / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Kamenný most v Zemské bráně

Balvanité řečiště Divoké Orlice v přírodní rezervaci Zemská brána zdobí kromě krásné krajiny i lidské dílo, kamenný most z počátku dvacátého století. Ten napomáhá okolním rulovým skalám podél řečiště vytvářet dojem vstupní brány do malebného údolí. V roce 2004 byl most kompletně zrekonstruován a rozšířen na každé straně o chodníky pro pěší.